Canada: l'interpellation brutale de jeunes Noirs suscite l'indignation

À Québec, l’interpellation brutale par la police d’un groupe de jeunes Noirs à la sortie d’une boîte de nuit suscite l'indignation de la classe politique et de nombreux Québécois. C’est une vidéo diffusée et partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux qui a alerté le grand public. Reportage.

Avec notre correspondante à Montréal, Justine Cohendet

La scène se passe à la sortie d’une boîte de nuit de la Ville de Québec. Sur les images d'une vidéo captée par un témoin, on peut voir un jeune homme menotté et cloué au sol par les forces de l'ordre. Un policier lui assène des coups de poings au visage. Un autre agent lui jette de la neige avec son pied. Un peu plus loin, une jeune femme est arrêtée par deux agents qui lui plaquent le visage au sol.

Le service de police de la Ville de Québec a ouvert une enquête interne, mais plusieurs voix s'élèvent pour demander une enquête indépendante.

Pour l’avocat d’un des jeunes interpellés, cet incident est l’exemple parfait du profilage racial qui existe au Québec. Il explique que son client, Pacifique Niyokwizera, dont l'œil est toujours rouge et enflé, a été relâché et n’a reçu aucune contravention à la suite de cette interpellation.

Les cinq policiers impliqués suspendus

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 18 ans a annoncé qu’il envisageait de saisir les tribunaux. « C’était juste pour vous remercier d’avoir partagé la vidéo [...] de m’avoir donné la force de pouvoir dire : "Oui, je vais les poursuivre" », a déclaré Pacifique Niyokwizera.

Quatre jours après cette interpellation violente, l’indignation est toujours vive. L’ensemble de la classe politique s’est dit choquée par ces images. Et en signe de protestation, un humoriste a aussi décidé d’annuler une série de spectacles qu’il devait offrir à des employés et bénévoles de la Ville de Québec.

Face à l'indignation suscitée, la police de la Ville de Québec a annoncé ce mardi la suspension des cinq policiers impliqués dans cette interpellation.

