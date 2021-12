À la Une: l’avenir du droit à l’avortement aux États-Unis devant la Cour suprême

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, la Cour suprême pourrait profiter de l’examen d’une loi du Mississipi pour revenir sur son arrêt de 1973 garantissant le droit des femmes à avorter. « L’avortement à la croisée des chemins devant la Cour suprême », titre le Wall Street Journal. Une discussion « historique », titre le Boston Globe au-dessus d’une photo prise ce mardi soir 30 novembre devant la Cour, où des militants ont écrit en lettres lumineuses : « L’avortement, c’est la liberté ».

Seconde photo, en Une du site internet du journal : une femme et un autre genre de pancarte, toujours devant la Cour suprême : « Priez pour interdire l’avortement ». De fait, rappelle le journal « le dossier arrive devant une cour à majorité conservatrice, six contre trois, transformée par trois nominations de Donald Trump, qui voulait mettre en place des juges opposées au droit à l’avortement ».

La santé des femmes en danger

Le Washington Post se penche sur l’histoire de l’accès à l’avortement dans l’État du Mississipi, l'État au centre du dossier. La première clinique à pratiquer des avortements a ouvert en 1975, mais au mitant des années 1980 des militants anti-avortement ont commencé à poser des bombes dans les cliniques et menacer les médecins. Au début des années 1990, seule une poignée pratiquait encore l’avortement dans l’État. Aujourd’hui, note le journal local The Clarion Ledger, il ne reste plus qu’une clinique.

« Beaucoup de ces obstacles pour empêcher les femmes d’avorter mettent leur santé en grand danger », rappelle un spécialiste. Et « la décision de la Cour suprême pourrait avoir un effet dans tout le pays », titre USA Today. Neuf États avaient interdit l’avortement avant qu’il ne soit garanti, en 1973. Huit ont mis en place des interdictions qui prendront effet si la Cour revient sur sa décision de 1973. Et au moins quatorze ont, eux, voté des lois protégeant le droit à l’avortement. Bref, estime USA Today, « si la Cour suprême revient sur ce droit, cela créera différents niveaux d’accès dans le pays, en fonction de l’État. »

►À lire aussi : Aux États-Unis, audience cruciale pour le droit à l'avortement à la Cour suprême

100 000 personnes infectées par le Sida en Haïti

Dans le Nord, Cap-Haïtien « a célébré la journée mondiale de lutte contre le sida » le week-end dernier, avec un peu d'avance – c’est à lire aujourd’hui dans Le National. Au programme, « sensibilisation dans certaines écoles, affichage de banderoles dans la rue, distribution de préservatifs », organisés par la AIDS Healthcare Foundation. Sa directrice pour Haïti constate « la douleur des personnes stigmatisées et discriminées en raison de leur statut séropositif et exclues de l’accès aux services de soutien, de soins et de traitements dont elles ont désespérément besoin ». Le journal rappelle que « Haïti compte plus de 100 000 personnes infectées ».

Le Nouvelliste se penche de son côté sur « près de 40 ans de lutte de l’ONG Zanmi Lasante contre le sida en Haïti ». Avec deux événements récents qui ont entravé la lutte contre le VIH : d'une part, la terreur des gangs dans le bas Artibonite, où se trouvent trois des plus grands centres de lutte contre le sida et 70% des patients sous traitement. Et d'autre part, « la crise du coronavirus, qui a entraîné une baisse dans la fréquentation des hôpitaux ». Mais Zanmi Lasante affirme être parvenu à « juguler » ces impacts négatifs.

Rapatrier la littérature haïtienne

« À qui appartient la littérature haïtienne ? », s’interroge en Une Ayibopost. Le journal se félicite : elle « est à son âge d’or […], les publications, les reconnaissances, les prix littéraires pleuvent ces dernières années » à l'international. Problème : ce sont des éditeurs majoritairement français et canadiens qui « détiennent une grande part du patrimoine littéraire haïtien », pour cause, en Haïti, d’un manque d’attractivité des maisons d’éditions, d’une faiblesse de la demande, d’un manque de moyens des imprimeurs, libraires, diffuseurs...

Ayibopost déplore « une absence totale d’une politique autour du livre et de la lecture », mais se félicite que « des maisons d’édition se battent pour rapatrier la littérature haïtienne en rachetant des droits ou en se valorisant grâce à des projets de coédition ». Un travail qui, pour le journal, « devra être accompagné d’un effort soutenu de l’État Haïtien ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne