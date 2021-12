États-Unis: CNN suspend de ses fonctions Chris Cuomo, le frère de l'ex-gouverneur de New York

Chris Cuomo, le frère de l'ex-gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a été suspendu de sa fonction par la chaîne CNN.

La chaîne de télévision américaine CNN a annoncé mardi soir 30 novembre la suspension immédiate et pour une durée indéterminée de son animateur vedette Chris Cuomo, le frère cadet de l’ancien gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo, inculpé en octobre pour agressions sexuelles.

Sous le feu des critiques pour son inaction, CNN a finalement décidé de se séparer de son animateur vedette. Chris Cuomo avait joué en coulisse un rôle de conseiller auprès de son frère accusé de harcèlement sexuel. Ces faits étaient connus et rapportés dès le mois de mai par le Washington Post.

Mais de nouveaux documents rendus public ce lundi 29 novembre par le bureau de la procureure générale de l'État de New York ont poussé la chaîne à réagir. L’interrogatoire mené par les enquêteurs new-yorkais, ainsi que des courriels et des textos versés au dossier, révèlent que Chris Cuomo a entretenu en plein cœur du scandale des contacts réguliers avec son frère et les conseillers de l’ex-gouverneur auxquels il aurait dicté des communiqués de presse.

Soupçons de la droite confortés

Chris Cuomo aurait également utilisé ses sources journalistiques pour obtenir des informations sur les accusatrices de son frère Andrew.

Un mélange des genres qui ne passe pas et qui vient conforter les soupçons de la droite conservatrice radicale et pro-Trump à l’endroit de CNN, accusée de collusion avec les démocrates.

► À écouter : Andrew Cuomo, un gouverneur au cœur du scandale

