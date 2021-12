États-Unis: positif au Covid-19, Trump l'a-t-il caché avant un débat avec Biden ?

L'ex-président était positif au coronavirus quelques jours avant son premier débat de la campagne présidentielle 2020 face à Joe Biden. C’est son ancien chef de cabinet qui l’affirme dans un livre à paraître. Ce que conteste le magnat de l'immobilier.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Je ne pense pas à l’ancien président. » Voilà ce que répond Joe Biden quand on lui demande s’il pense que Donald Trump l’a mis en danger en participant à ce débat malgré un test positif. C’est Mark Meadows, quatrième et dernier chef de cabinet du 45e président qui l’écrit dans un livre dont le quotidien britannique The Guardian s’est procuré une copie avant sa sortie dans une semaine.

Mark Meadows y explique que Donald Trump a fait un second test, antigénique, donc mon sensible, qui s’est avéré négatif. Après le premier test, le 26 septembre, il a tout de même participé à un événement pour la nomination de la juge Amy Comey Barrett à la Cour suprême, où 12 participants ont été contaminés, et à une réunion publique en Pennsylvanie.

« Fake news »

Dans l’avion, il a bavardé sans masque avec des journalistes dont un a contracté la maladie. Ce n’est que plus tard, le 2 octobre, que sa positivité a été révélée et qu’il a été hospitalisé.

Dans un communiqué, Donald Trump parle de « fake news » et remet en cause les affirmations de son chef de cabinet. Il faut ajouter que la veille de ces révélations, Mark Meadows s’est mis d’accord pour coopérer avec la commission parlementaire sur l’assaut du Capitole le 6 janvier. Ce que les autres proches de l’ancien président se sont refusés à faire.

