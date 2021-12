États-Unis: Joe Biden présente le plan Covid de la Maison Blanche

Le président américain Joe Biden lors de son allocution sur la réponse de la Maison Blanche au Covid-19 et au variant Omicron aux National Institutes of Health (NIH) à Bethesda, Maryland, le 2 décembre 2021. AFP - MANDEL NGAN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président américain a présenté ce jeudi 2 décembre le plan de son administration pour faire face à la poussée hivernale de coronavirus et au nouveau variant Omicron. Au programme : plus d’incitation à la vaccination et plus de tests.