Une commission des droits de l’homme visite l’Équateur après les massacres dans les prisons

Une mission de sept membres de la Commission interaméricaine des droits de l’homme est en Équateur jusqu’au vendredi 3 décembre pour enquêter sur la situation des prisons du pays. Après la mort de 315 détenus lors d’affrontements entre bandes de trafiquants de drogue depuis le début de l’année, le gouvernement a accepté les conseils de la CIDH pour reprendre le contrôle de ses prisons.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Quito, Éric Samson

Après avoir prolongé lundi l’état d’urgence dans toutes les prisons du pays, le président de la République, Guillermo Lasso, n’a pu que confirmer à la commission la crise profonde de tout le système pénitentiaire.

Des milliers de policiers et militaires sont encore déployés pour maintenir un semblant de calme et compenser le manque de gardiens de prisons. Il n’y a actuellement qu’un gardien pour 400 détenus et peu de vocations.

Les gardiens ne contrôlent pas l'intérieur des prisons

Un rapport récent des autorités de réhabilitation sociale confirme que les prisonniers ont le contrôle réel de leurs cellules, dont ils entrent et sortent à loisir. Les nouveaux prisonniers sont recrutés dès leur arrivée et doivent choisir une bande s’ils veulent être protégés. Les gardiens ont renoncé à contrôler l’intérieur des prisons où ils sont régulièrement achetés ou menacés, ainsi que les membres de leurs familles.

Rencontres

Après avoir rencontré le président de la République et ses principaux ministres, mercredi 1er décembre au matin, et de nombreux députés dans l’après-midi, les membres de la commission visitent jeudi 2 décembre plusieurs des principales prisons du pays. Vendredi, ils rencontreront les principaux responsables du parquet et du pouvoir judiciaire avant de vérifier les conditions d’incarcération de l’ancien vice-président Jorge Glass, condamné pour corruption.

► À lire aussi : Équateur: comment la situation a dégénéré dans la prison de Guayaquil?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne