À la Une: l’offensive sanitaire de Joe Biden

Une offensive sanitaire, mais aussi politique. Le président a appelé, ce jeudi 2 décembre, les Américains à surmonter leurs divisions pour lutter contre le Covid-19. Alors que cinq infections au variant Omicron ont été détectées dans l'État de New York, la presse s’interroge sur l’efficacité du plan Biden qui veut accélérer les vaccinations et rendre les tests réalisés à domicile gratuits.

Le président veut combattre Omicron mais dans son arsenal, il n’y a presque plus rien, titre le site d’information Politico. Tout ce qu’il propose renforce légèrement les mesures déjà en vigueur. Selon Politico, Joe Biden ne souhaite pas aller plus loin, par exemple en imposant un passe sanitaire pour les voyages domestiques ou le port du masque à l’intérieur, de peur de raviver encore plus la colère des Républicains, traditionnellement hostiles à toute restrictions sanitaires. « Ce que Joe Biden veut mettre en place, existe déjà dans la plupart des pays européens », explique un expert dans le Washington Post.

Le problème aux États-Unis, poursuit-il, c’est que les mesures anti-Covid ont atteint un tel niveau de « politisation », de confrontation idéologique, qu'il est difficile de les appliquer sans provoquer un fort mouvement de résistance.

Droit à l’avortement : vers la fin de Roe vs Wade ?

Aux États-Unis, le débat sur le droit à l’avortement continue d'agiter la presse, alors que la Cour suprême examine une loi du Mississipi qui interdit l’IVG après 15 semaines de grossesse. Selon un chroniqueur conservateur qui s’exprime dans le Washington Post, la plus haute instance juridique du pays s’apprête à corriger des « décennies d’erreurs. Nous faisons partie des sept pays au monde, dont la Chine et la Corée du Nord qui autorisent un avortement après la 20e semaine de grossesse », écrit Marc A. Thiessen. Le chroniqueur se réjouit du fait que son pays « pourrait bientôt rejoindre les pays européens comme la France et l’Allemagne », qui interdisent l’IVG au-delà de la 15e semaine.

Il faut toutefois ajouter, et l’auteur de l’article ne l’oublie pas, qu’il y a des larges exceptions à cette limite, plus larges qu’aux États-Unis. Selon le chroniqueur, l’arrêt Roe vs Wade de 1973, qui garantit le droit à l’avortement, pourrait bien être remis en cause car lors de l’audience « aucun des juges libéraux n’a présenté des arguments pour défendre cet arrêt ». Et le juge conservateur, Brett Kavanaugh a présenté de nombreuses décisions de la Cour suprême dans lesquelles elle a corrigé des jugements précédents, à commencer par la ségrégation raciale, approuvée en 1897. D'après ce qu’on pouvait entendre mercredi dernier, poursuit le chroniqueur dans le Washington Post, il parait inimaginable que la Cour rejette la loi de l’État du Mississipi, en la déclarant contraire à la Constitution.

Xioamara Castro : les priorités de son gouvernement

Au Honduras, on compte toujours les bulletins de vote de l’élection présidentielle de dimanche dernier. 53% sont dépouillés jusqu'à présent. Mais cette lenteur n’a pas empêché la gagnante du scrutin, Xiomara Castro (dont la victoire a été reconnu par son principal adversaire), de préparer sa gouvernance.

Ce jeudi, elle a dévoilé son programme pour les 100 premiers jours de son gouvernement. La présidente élue a présenté 7 priorités pour son action, dont la création d’emplois, la relance de l’économie et le combat contre la corruption. C’est à lire dans La Prensa, qui publie également une photo de la rencontre entre Xiomara Castro et la chargée d’affaires américaine au Honduras, Collen A. Hoey. Rien n’a filtré de leur réunion si ce n’est ce tweet de la diplomate américaine qui félicite Xiomara Castro pour sa victoire, écrit El Heraldo.

Premier conseil des ministres du gouvernement d'Ariel Henry

C’est à la Une du Nouvelliste. « Pour la première fois depuis l’assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, un Conseil de ministres a eu lieu au Palais national, sous la direction du Premier ministre de facto Ariel Henry », écrit le journal haïtien. Au menu de la réunion selon les informations du Nouvelliste : « L’augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local ». Le Premier ministre aurait aussi décidé de « lancer des programmes sociaux pour apaiser les esprits pendant les fêtes de fin d’année », selon un membre du cabinet, cité par le quotidien haïtien. Et le journal de conclure : « Ariel Henry entre en possession du Palais national. »

