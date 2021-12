Équateur: fin de la visite de la délégation interaméricaine des droits de l'homme sur les prisons

La délégation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme qui enquête sur l’insécurité chronique au sein des prisons équatoriennes a terminé vendredi trois jours de visite en Equateur.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

Après une journée dédiée à rencontrer les différents acteurs du pouvoir judiciaire, la délégation de la Commission a promis d’élaborer rapidement un rapport visant à améliorer la situation du système pénitentiaire équatorien.

Ce rapport est attendu par les autorités équatoriennes qui se disent prêtes à écouter tous les conseils pour reprendre le contrôle du système pénitentiaire, actuellement aux mains de différentes bandes de trafiquants de drogue.

327 détenus ont perdu la vie lors de quatre affrontements extrêmement violents dans différentes prisons du pays, dominées par des bandes de narcotrafiquants. Le gouvernement espère élaborer rapidement une feuille de route pour reprendre le contrôle de prisons aujourd’hui militarisées.

Pour ce faire, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a demandé du gouvernement équatorien « des mesures immédiates et effectives pour garantir le droit à la vie et à l’intégrité » des détenus. Les délégués ont aussi annoncé la visite début 2022 d’une délégation du sous-comité des Nations unies pour la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

En attendant, le gouvernement a décidé de commencer par diminuer la surpopulation carcérale qui est actuellement de près de 30% avec 38 000 détenus pour 30 000 places en optant pour des libérations anticipées. Certaines ont d’ailleurs créé la polémique dans le pays, notamment celle de l’ex-policier condamné récemment à trois ans de prison pour la contrebande de dizaines de jeunes tortues géantes des Galapagos.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne