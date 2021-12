États-Unis: tensions entre l'équipe de Kamala Harris et l'administration Biden

Que se passe-t-il autour de Kamala Harris ? Depuis plusieurs jours, les observateurs de la vie politique américaine soupçonnent des tensions entre les équipes de la vice-présidente et le reste de l’administration américaine.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Ils sont ensemble pour allumer l’arbre de Noël de la Maison Blanche, ensemble pour promulguer la loi infrastructures et régulièrement ensemble pour déjeuner, la dernière fois ce vendredi 3 décembre.

Tout va pour le mieux donc entre Joe Biden et Kamala Harris. Ce n’est pourtant pas ce que disent les conseillers qui s’expriment sous couvert d’anonymat dans la presse. L’entourage de Kamala Harris se plaint qu’elle est mise de côté ou mal utilisée dans les dossiers qui lui sont confiés. Celui de Joe Biden lui reprocherait des erreurs notamment sur le dossier des migrants à la frontière Sud et des problèmes de gestion dans son équipe.

L'éléphant dans la pièce : la présidentielle de 2024

La principale conseillère en communication de Kamala Harris, Symone Sanders, venue de l’entourage de Joe Biden va quitter ses fonctions à la fin de l’année. Elle n’est pas la première à partir. L’éléphant dans la pièce, c’est évidemment la prochaine élection présidentielle de 2024 et la possibilité pour Kamala Harris d’être à nouveau candidate.

Joe Biden, qui n’a pas l’intention de se voir affaibli d’ici à la fin du mandat fait savoir qu’il a l’intention d’en briguer un autre. Et les observateurs n’ont pas manqué de noter qu’un autre candidat potentiel, - le ministre des Transports Pete Buttegieg - était de plus en plus mis en avant dans la communication de l’administration. Officiellement, lui et Kamala Harris s’entendent très bien et leurs maris respectifs aussi. Mais comme le faisait remarquer Pete Buttegieg, nous ne sommes qu’en 2021.

