Chili : l'écrivain péruvien Vargas Llosa apporte son soutien au candidat d'extrême droite

L'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, prix Nobel de littérature, a apporté son soutien au candidat chilien d'extrême droite. (image d'illustration) ORLANDO ESTRADA AFP/Archivos

RFI

Le second tour de la présidentielle opposera le 19 décembre prochain l'ancien leader étudiant Gabriel Boric, qui représente la nouvelle gauche, au candidat d'extrême droite José Antonio Kast, défenseur de la dictature du général Pinochet. Tous les deux ont reçu, chacun de leur côté, le soutien de nombreux partis politiques, et de personnalités publiques avant ce second tour qui s'annonce très disputé. Dernier exemple en date, l'écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, qui a encouragé vendredi le candidat chilien d'extrême droite.