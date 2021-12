Fusillade dans un lycée américain: les parents du tireur arrêtés

La Cour suprême planche sur le port d'arme

Les Américains ont-ils le droit de sortir armés de chez eux pour assurer leur propre protection ? La question a divisé la Cour suprême des Etats-Unis début novembre lors d'une audience qui pourrait aboutir à une remise en cause de nombreuses régulations. Les neuf sages, dont six conservateurs, ont débattu pendant deux heures d'une loi de l'Etat de New York qui, depuis 1913, limite le droit de porter une arme dissimulée hors du domicile aux personnes pouvant montrer qu'elles encourent un risque spécifique (les policiers par exemple).

Deux propriétaires d'armes, qui se sont vus refuser des permis, et une filiale du puissant lobby des armes National Rifle association (NRA) demandent à la haute Cour d'invalider cette loi. « Porter une arme à feu hors de son domicile est un droit constitutionnel fondamental », plaident leurs avocats.



Aux Etats-Unis, les armes à feu font environ 40.000 morts par an, suicides inclus. La haute Cour a jusqu'à la fin juin pour rendre sa décision. Si elle invalide la loi de New York, cela fera sans doute tomber des législations comparables en vigueur dans sept autres Etats, dont certains très peuplés comme la Californie ou le New Jersey, souligne Joseph Blocher, professeur de droit à l'université Duke. "80 millions d'Américains vivent dans ces Etats, donc l'impact concret sera énorme", estime-t-il.

(AFP)