États-Unis: la chaîne de télévision CNN licencie le présentateur vedette Chris Cuomo

La chaîne de télévision CNN licencie le présentateur vedette Chris Cuomo, recruté en 2013, et qui était à la tête de l’émission la plus regardée de la chaîne.

La chaîne de télévision américaine reproche à son présentateur vedette d’avoir conseillé son frère, l’ancien gouverneur de New York alors que ce dernier faisait face à des accusations de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle.

Avec notre corrrespondante à New York, Loubna Anaki

Quatre mois après le scandale qui a coûté sa carrière politique à Andrew Cuomo, c’est au tour de Chris Cuomo de se retrouver sans travail, licencié par CNN. La chaîne d’information estime que le rôle joué par le journaliste dans la défense de son frère aîné est plus important que ce qu’il n’avait laissé penser.

Selon CNN, alors qu’Andrew Cuomo faisait face à des accusations de harcèlement et d’agression sexuels, Chris Cuomo a agi en tant que conseiller en communication pour aider l’ancien gouverneur de New York. Il aurait ainsi rédigé des communiqués et aurait même contacté des journalistes pour savoir, à l’avance, si des articles étaient en préparation sur le scandale qui visait son frère.

Chris Cuomo, à la tête de l’émission la plus regardée de CNN

Dans un message du 4 décembre, Chris Cuomo a écrit : « Ce n'est pas comme ça que je veux que ma carrière à CNN se termine, mais je vous ai déjà dit pourquoi et comment j'ai aidé mon frère. »

Recruté par CNN en 2013, Chris Cuomo était à la tête de l’émission la plus regardée de la chaîne. Tous les soirs, à 21 heures, il parlait de politique, d’actualité. Il était notamment célèbre pour ses interviews avec son propre frère, alors encore gouverneur de New York.

Lors des quatre années de la présidence Trump, il prenait également régulièrement pour cible l’ancien président républicain, marquant davantage l’image de gauche de la chaîne.

