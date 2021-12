Colombie: un vent de changement souffle sur le quartier «Pablo Escobar» de Medellín

En Colombie, les autorités de Medellín veulent changer l'image du quartier baptisé au nom du narcotrafiquant le plus célèbre du pays, Pablo Escobar, 27 ans après sa mort. À la place de ce « barrio » construit en 1984, la mairie a décidé de bâtir un centre d'accueil pour les enfants. Un geste social et symbolique, qui a aussi pour objectif d'éviter la glorification d'Escobar dont la célébrité attire les touristes dans le quartier.

De notre correspondante à Medellín,

L'entrée du quartier est marquée par une fresque murale avec le portrait de Pablo Escobar et les mots suivants : « Bienvenidos al Barrio Pablo Escobar ». Impossible de la manquer, celle-ci est surplombée par une terrasse où se trouve un autel pour prier le saint enfant Jésus d'Atocha. Plusieurs autres peintures la décorent, notamment sur la façade d'une des propriétés d'Escobar, la célèbre Hacienda Nápoles qui abritait des lions, des girafes et des hippopotames, mais aussi les portraits des associés et des membres de la famille du narcotrafiquant.

L'association Acción verde, née dans le quartier, a même ouvert une galerie de photos résumant la vie du baron de la drogue et s'occupe de l'entretien de la fresque et de la visite des lieux. Christian Escobar, natif du quartier et qui n'a aucun lien avec la sulfureuse famille, explique que « cette fresque, qui est devenue virale avec le tourisme, a été créée par les habitants du quartier dans les années 1990, après la mort de Pablo Escobar. Au début, il n'y avait que la phrase de bienvenue. C'était de la résistance parce qu'un maire voulait changer le nom du quartier. Ce quartier est né avec l'association "Medellín sin tugurios" fondée par [le narcotrafiquant]. Les gens ne voulaient pas que l'histoire l'oublie. »

« Pour moi, Pablo Escobar est comme un père »

Ce geste de résistance pour les habitants n'a rien à voir avec une quelconque glorification. Pour la plupart, c'est simplement un geste de gratitude. C'est le cas notamment pour Josefina Londoño Lopez, qui a reçu une maison en 1984. Aujourd'hui, à 67 ans, elle y vit toujours avec sa fille et sa petite-fille. Cela fait 38 ans.

« Pour moi, Pablo Escobar est comme un père, explique-t-elle. Qui d'autre m'a offert une maison ? Après toutes ces années de travail acharné ? Pablo nous a sorti de la décharge à ciel ouvert où on vivait. À l'époque, le président Belisario Betancur avait envoyé l'armée pour nous empêcher de nous installer. Il disait que ça appartenait à la municipalité et pas à Escobar. »

Au total, plus de 400 maisons ont été construites et offertes gratuitement aux habitants de l'ancienne décharge de Moravia. Margarita Castro, 77 ans, se souvient encore de sa première nuit dans sa maison de deux chambres, un salon et une salle de bain : « On est arrivés à la hâte. La maison n'était pas finie. On a bouché la porte et les fenêtres avec du carton et on a dormi. Avant ça, j'étais triste car je vivais sous de la tôle dans la décharge. J'avais peur que mes enfants tombent malades. Alors quand cet homme est arrivé et qu'il nous a fait ce cadeau, c'était comme une bénédiction de Dieu. Pablo a fait ce geste malgré tout le mal qu'il a fait. »

Un chantier pour « renaitre »

Depuis plusieurs mois, le bruit de broyeuses et de pelleteuses résonne sur le chantier à quelques mètres de la fresque de l'entrée. Sur l'ancien terrain d'une des maisons du narcotrafiquant, un centre d'accueil pour enfants est en train d'être terminé. Tout sera prêt pour février ou mars 2022.

Chantier du centre d'accueil pour enfants dans le quartier «Pablo Escobar» à Medellín, novembre 2021. © RFI / Najet Benrabaa

Le centre, qui accueillera 300 enfants de 0 à 5 ans, a coûté plus de 2,5 millions d'euros. Baptisé « Le grand départ pour renaître », c'est la première infrastructure publique construite dans ce quartier depuis 37 ans. Pour Wberney Zabala, le représentant de l'action communale du quartier Pablo Escobar, c'est le début d'une nouvelle ère : « Notre unique référent jusqu'à présent, c'était l'histoire liée à Pablo Escobar. Maintenant, les enfants auront une autre référence. Cela veut dire que l'État investit sur notre avenir, qu'on ne sera plus discriminés, qu’on n'est plus abandonnés à notre sort. Cela signifie qu'on fait enfin partie de la ville de Medellín. Cela offre un avenir différent à nos enfants : celui d'une nouvelle génération loin de l'histoire de la violence mais plutôt liée à la technologie, à la culture, à la lecture, au futur. »

Avec sa présence dans le quartier, la mairie de Medellín espère également que habitants cesseront de considérer Pablo Escobar comme « le robin des bois colombien ».

