Etats-Unis : des familles de militaire victimes de pollution au pétrole à Pearl Harbor

Des centaines de familles de militaires sont privées d’eau potable en raison d’une pollution au pétrole. L’alerte a été donnée après qu'un grand nombre de personnes vivant sur la base de Pearl Harbor se sont plaintes d’une odeur suspecte dans l’eau et de symptômes. Pearl Harbor est l’une des plus importantes bases militaires américaines.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour le représentant de Hawaï au Congrès, il s’agit « d’une crise aux proportions astronomiques ». Selon Kayali’i Kahele, au moins 100 000 personnes, des militaires et leurs familles vivant à Pearl Harbor, n’ont plus accès à l’eau potable.

Tout a commencé le 20 novembre lorsque des familles ont signalé des odeurs inhabituelles dans l’eau. Certains habitants, dont des enfants, se sont plaints de maux de têtes, de maux de ventre et de nausées. Il a fallu plusieurs jours et la multiplication de signalements pour que la marine et l’armée acceptent d’effectuer des tests. Résultat: l’eau contient des traces de pétrole.

Les responsables militaires ont donc coupé l’alimentation afin de purger et de purifier l’eau contaminée. Des distributions de bouteilles d’eau ont été mises en place.

Pour le moment, les autorités ne sont pas certaines de l’origine de cette pollution, mais soupçonnent une fuite de carburant qui aurait contaminé un puits souterrain.

Les militaires assurent que tout sera rentré dans l’ordre dans une dizaine de jours. Mais certains groupes craignent que d’autres puits souterrains aient été touchés. Des traces d’hydrocarbures auraient notamment été détectées dans le puits qui fournit 20% de l’eau potable d’Honolulu.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne