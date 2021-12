À la une: mort présumée au Venezuela d’«El Paisa», chef de la branche dissidente des Farc

Publicité Lire la suite

C’est à la Une de la presse colombienne : Hernan Dario Velasquez, de son vrai nom, aurait été tué,et la presse vénézuélienne n’en parle pratiquement pas. Pourtant, relève La Vanguardia, « El Paisa », « 48 ans dont 30 parmi les Farc, était considéré comme un des chefs les plus "sanglants" de l’ex-guérilla des Farc », souligne El Espectador, évoquant entre autres « l'enlèvement en 2002 de 12 députés, dont 11 mourront en captivité cinq ans après ». El Tiempo rappelle qu’« El Paisa » s’était « éloigné du processus de paix en 2018 », et était réapparu en 2019, annonçant la création de la « Segunda Marquetalia », la dissidence des Farc.

Un an après, la Juridiction spéciale pour la paix l’expulsait de Colombie. Il s’est alors réfugié au Venezuela. De là, Semana affirme qu’il avait aussi de « macabres plans terroristes contre Bogotá », déjà très avancés, « des attaques à la voiture piégée et à l’explosif contre les sièges d'entités gouvernementales, militaires, policières et judiciaires ». Selon El Tiempo, l’attaque qui aurait abouti à la mort d'« El Paisa » aurait pu être perpétrée par « des dissidents du front déchu des Farc, avec lesquels "Segunda Marquetalia" est en guerre aussi bien en Colombie qu’au Venezuela pour le contrôle du trafic de drogue et des pistes d’atterrissage clandestines ».

Au Venezuela, de nouveaux candidats pour un fief du chavisme

Jorge Arreaza est candidat pour devenir gouverneur de l’État de Barinas, c’est à lire dans Ultimas Noticias, journal proche du gouvernement. Jorge Arreaza fut le gendre de feu le président Hugo Chávez. Évidemment, il est le candidat du parti au pouvoir, et c’est le président Nicolás Maduro lui-même qui l’a annoncé, souligne le journal, parlant d’une « nouvelle étape pour Barinas », fief du chavisme. L’objectif est de rattraper le mauvais score lors des dernières élections d’Argenis Chávez, le gouverneur sortant, qui lui est le frère aîné de feu Hugo. Il avait jeté l’éponge après être arrivé deuxième, derrière le candidat de l’opposition Freddy Superlano.

Mais Freddy Superlano ne pourra pas, lui non plus, continuer la course : lundi dernier, rappelle El Nacional, le Conseil national électoral le lui avait interdit pour « violation présumée des droits constitutionnels à la participation et au suffrage ». Sa femme Aurora Silva de Superlano devait prendre sa place mais, révèle le journal, son entourage annonçait ce dimanche que « lorsqu’elle essayait de s’inscrire par Internet apparaissait un message d'"interdiction de postuler". » Or, les inscriptions de candidatures se ferment ce lundi matin. « Le régime tente de transformer l’élection du gouverneur de Barinas en une course avec un seul compétiteur », a dénoncé sur Twitter l'homme politique vénézuélien Jesús « Chuo » Torrealba.

« Le "gouvernement intérimaire" de Guaido doit "disparaître" »

Autre coup dur pour l’opposition : Julio Borges, un poids lourd du gouvernement, demande la disparition du gouvernement d’opposition mis en place par Juan Guaidó en 2019 : « Julio Borges abandonne sa charge et dit que le "gouvernement intérimaire" de Guaido doit "disparaître" », note El Universal, deux semaines après la défaite retentissante des régionales. Selon Efecto Cocuyo, pour celui qui était jusqu’ici le commissaire de la présidence intérimaire pour les relations internationales, ce gouvernement « n’existe plus que pour lui-même, au lieu d’être un instrument de lutte » : « Nous ne pouvons plus continuer avec une bureaucratie, qui l’an dernier a atteint les 1 600 personnes », estime Julio Gorges, qui dénonce trop « d’erreurs et de scandales » peut-on lire dans El Universal.

Aux États-Unis, la mort de Bob Dole, un « héros américain »

« Robert Dole, candidat à la présidence et pilier du parti républicain, meurt à 98 ans » : c'est le titre du Boston Globe, qui décrit plus largement « une figure de proue et une force pour la politique américaine, le porte-parole d’un conservatisme solide et de bon sens ». Dans The Hill, c’est un véritable héros américain que louent des députés républicains et démocrates. De fait, le New York Times estime qu’il était l’exemple même des « valeurs communes » à Washington. Et rappelle que, « lorsque Bob Dole était le chef de la majorité au Sénat, il avait l’habitude de traverser le second étage du Capitole pour aller à la rencontre du chef de l’opposition dans son bureau », « au temps où les républicains et les démocrates essayaient, au moins, de travailler ensemble », ironise le journal.

Politico va même jusqu’à se demander si le Parti républicain d’aujourd’hui le considérerait comme un des siens. Pourtant, souligne un éditorialiste du site d’information, « sa loyauté au parti était immuable, il a d’ailleurs été le seul des cinq présidents républicains encore vivant à appuyer la candidature de Donald Trump ». Mais Politico rappelle aussi que lors de son discours d'adieu au Sénat, en 1996, après 35 ans de bons et loyaux services, « il a célébré sa collaboration avec les démocrates ». Car, conclut l’éditorialiste, « pour Dole, les batailles partisanes n’étaient que des escarmouches ; l’objectif réel de la politique était de soulager de leurs problèmes ceux qui l’avaient élu. À beaucoup de responsables politiques d’aujourd’hui, cela doit sembler tellement XXe siècle. »

