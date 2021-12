Gaz de schiste: forage polémique de Total près d'une crèche à Arlington au Texas

Interdite en France et dans plusieurs pays d’Europe, la technique de la fracturation hydraulique (« fracking ») pour extraire du gaz de schiste ou du pétrole de schiste est par contre très utilisée aux États-Unis. Total a ainsi reçu l’autorisation, la semaine dernière, de forer à quelques dizaines de mètres d’une crèche en pleine ville d'Arlington (Texas), après en avoir été interdit l’an passé.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Au Texas, les autorités locales n’ont pas le droit de limiter les extractions pétrolières ou gazières. Et ce malgré des preuves de pollution de l’eau et de l’air et de risques pour les habitants aux alentours, à cause des produits chimiques utilisés. Une régulation très souple permet même des forages jusqu’à 90 mètres des maisons ou des écoles.

La crèche Mother's Heart Learning Center, dirigée par Wanda Vincent, s’occupe de 60 enfants, dont certains n'ont que six semaines. Quasiment tous sont Afro-Américains dans cet établissement de la banlieue populaire et défavorisée de Dallas. Comme la majorité des habitants de la ville d'Arlington, dans cette crèche, on ne savait pas que le groupe pétrolier Total avait relancé une demande de forage. « Je n'ai pas été informée, ni par notre municipalité d’Arlington, ni par Total, qu’ils allaient forer à côté », indique Wanda Vincent.

L’an passé, Total s’était pourtant vu refuser l’autorisation de forer à cet endroit par la municipalité d’Arlington. « C’était juste après la mort de George Floyd, et le conseil municipal disait vouloir faire preuve de justice envers la communauté noire. Mais cette année, il y a un nouveau maire et de nouveaux élus à la municipalité », précise Wanda Vincent.

Pour Ranjana Bhandari, la responsable de l’organisation Liveable Arlington, les entreprises pétrolières font une pression énorme sur les collectivités : « On nous a dit et répété que Total attaquerait la ville en justice si elle n’obtenait pas le permis de forer à côté de la crèche. » Ces quatre dernières années, la ville a reçu 8 millions de royalties et de bonus provenant de Total.

De son côté, l'entreprise française a répondu a RFI par un communiqué de quelques lignes : « Notre entreprise (…) agit de manière responsable sur le plan environnemental et respecte pleinement toutes les exigences locales et nationales de son activité. »

Total est le plus grand extracteur de pétrole dans la région d’Arlington.

