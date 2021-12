Immigration aux États-Unis: le programme «Restez au Mexique» réactivé

Aura Berrios, migrante venue du Nicaragua, patientant à la frontière mexicaine dans l'espoir de rejoindre les États-Unis, le 1er décembre 2021. AP - Felix Marquez

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce lundi 6 décembre Washington va réactiver avec Mexico une partie du contesté PPM (Programme de protection des migrants). Il prévoit que tous les demandeurs d’asile attendent la réponse des États-Unis au Mexique, pays de transit pour la plupart, et non pas sur le sol américain. Rebaptisé « Restez au Mexique » (« Remain in Mexico »), cet accord, qui date de la présidence Trump, avait été suspendu par l’administration Biden. Mais la justice a annulé cette décision fin août.