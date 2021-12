Le Brésil autorise plusieurs exploitations d’or dans des zones vierges de l’Amazonie

L'activité minière dans la région amazonienne a grimpé au cours de la présidence de Jair Bolsonaro et en particulier ces derniers mois. Ici, sur les rives du Madeira, l'un des principau affluents du fleuve Amazonas, près de Nova Olinda, le 26 novembre 2021.

Le gouvernement brésilien de Jair Bolsonaro a autorisé au moins sept projets de prospection d’or dans certaines des zones les plus protégées d’Amazonie en 2021, a révélé dimanche 5 décembre le journal Folha de São Paulo. Le général Augusto Heleno, ministre de la Sécurité intérieure et chef des renseignements, affirme que les projets sont « pour le bien du Brésil ».

Avec notre correspondant à São Paulo, Martin Bernard

Le gouvernement d’extrême droite de Jair Bolsonaro n’a jamais caché sa volonté de vouloir développer les activités minières en Amazonie. Et le général Augusto Heleno, qui est à la fois le chef des renseignements et le secrétaire-exécutif du Conseil de défense nationale, a récemment autorisé sept projets d’orpaillage en Amazonie dans une zone extrêmement sensible.

Abritant au moins 23 peuples autochtones, il s’agit d’une zone de forêt pratiquement vierge, proche de la frontière avec la Colombie et le Venezuela.

C’est le journal Folha de São Paulo qui en a fait la révélation, alors que l’orpaillage progresse dans toute la région. Sans démentir les informations, le général Heleno a défendu les activités minières dans la région et a dit que le gouvernement Bolsonaro continuerait à prospecter la région pour « le bien du Brésil ».

Il a affirmé lundi 6 décembre que ces pratiques sont « légales » et prévues par la Constitution.

Le gouvernement a même envoyé un projet de loi pour autoriser l’orpaillage en terre indigène en 2020, mais le Congrès ne l’a toujours pas examiné.

