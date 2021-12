Statu quo à l’ONU: les ambassadeurs des anciens régimes birman et afghan gardent leurs sièges

Depuis le mois de septembre, les régimes des généraux en Birmanie et des Talibans en Afghanistan demandent que de nouveaux ambassadeurs les représentent au siège de l’ONU à New York. Mais la communauté internationale continue à traîner des pieds. Lundi 6 décembre, les pays membres ont décidé par consensus ne pas encore trancher et continuer à attendre avant de se décider.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Adouber des ambassadeurs à New York désignés par la junte en Birmanie et par les Talibans en Afghanistan signifierait implicitement, pour la communauté internationale, reconnaître ces régimes. Or justement, les diplomates tentent de conserver encore quelques leviers sur ceux qui ont pris le pouvoir de force cette année dans ces deux pays, et ce alors que leurs avenirs sont encore incertains.

Les ambassadeurs de l’ONU ont ainsi réussi à s’entendre pour ne pas précipiter les choses. En commission d’abord - et ce alors que Chine, Russie et États-Unis font partie de ce groupe de neuf pays chargés de trancher ces questions épineuses d’accréditations. Puis cette décision lundi, cette fois par consensus à l’Assemblée générale. Cela montre bien les pincettes que veut continuer à prendre la communauté internationale.

Aucune nomination n’étant confirmée, ce sont les ambassadeurs des anciens régimes qui continuent à occuper leurs sièges… Les critiques ont fusé côté afghan et birman.

Pourtant, les sièges retenus à New York après des renversements de pouvoir, on l’a vu à plusieurs reprises au cours de l’histoire : Taiwan a ainsi occupé le siège réservé à la Chine, et les Talibans n’ont d’ailleurs jamais réussi à imposer leur ambassadeur lorsqu’ils tenaient l’Afghanistan entre 1996 et 2001.

