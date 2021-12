À la Une: l’augmentation des prix du carburant en Haïti

Publicité Lire la suite

« Cadeau de Noël pour le peuple : Ariel Henry augmente les prix des produits pétroliers », titre ironiquement RezoNodwès, qui note que le Premier ministre a laissé « la tâche ingrate » de l'annonce à d'autres membres de son gouvernement, et poursuit : « L’Haïtien, pour garder allumée sa lampe à kérosène, va devoir payer avant la Noël le gallon de ce précieux produit 352 gourdes ». AlterPress complète : « Le gallon de gazoline passe de 201 à 252 gourdes, le diesel de 169 à 353 gourdes et le kérosène de 163 à 352 gourdes ». Pourtant, rappelle le journal, l’économiste Eddy Labossière avait prévenu qu’une augmentation « dans le contexte actuel pourrait entraîner de graves conséquences sur la population ». Il avait plutôt invité les autorités à « prendre des dispositions pour réduire les dépenses de l’État » et « diminuer la corruption » afin de lui « permettre de trouver des moyens financiers ».

Mais, estime Le Nouvelliste dans son éditorial, « le jeu forçait à couper : d’un côté le pays s’épuisait à financer la consommation et de l’autre la communauté internationale refusait d’aider un pays qui avait 40-50 millions de dollars à brûler chaque mois dans les vapeurs d’essence et la production d’électricité ».

« Le pays attend de voir les réactions des uns et des autres », estime Le Nouvelliste, qui rappelle qu'en son temps « Jovenel Moïse avait reculé », et que « tous les Premiers ministres depuis Jack Guy Lafontant avaient préféré jouer la prudence ». Aujourd’hui, le journal attend de voir si le gouvernement sera à la hauteur pour « faire passer la pilule », avec des « dizaines de mesures d’accompagnement attendues », et aussi voir si « la communauté internationale qui encourage l’ajustement depuis trois ans va voler au secours du malade Haïti ».

Adoption du mariage pour tous au Chili

« Le Congrès adopte le "mariage pour tous" et les premières cérémonies pourront avoir lieu au moins de mars », c’est à lire en Une d’El Mercurio. Et les drapeaux arc-en-ciel sont de sortie dans toute la presse pour le célébrer : dans El Mercurio, une photo de drapeau gigantesque déployé lors d'une manifestation, un montage symbolique sur le site d’information Guioteca, avec un drapeau devant lequel se rejoignent deux mains, ou encore dans La Tercera ce petit drapeau dressé sur un porte-stylo, alors qu’à côté on appose un tampon sur un texte qu’on imagine légal, peut-être celui d’hier.

La presse a recueilli les réactions, évidemment nombreuses, d’abord celle du gouvernement : Emol reproduit une photo du palais de La Moneda, illuminé là encore aux couleurs du drapeau arc-en-ciel hier, à partir de 21h. Car « c’est un jour de joie pour le Chili », a estimé le porte-parole du gouvernement Jaime Bellolio, cité dans Hoy por Hoy, citation complétée dans La Tercera : « Un jour de joie parce que, comme vous le savez, l’amour, c’est l’amour, nous sommes tous égaux et étant égaux nous avons les mêmes droits ». Même réaction du candidat de gauche à la présidentielle, Gabriel Boric, cité par El Mercurio : « ce qui a été réaffirmé, c’est que l’amour, c’est l’amour ». Par contre, dans Hoy por Hoy, José Antonio Kast, l’autre candidat pour le second tour, fait entendre un son de cloche différent : « Ça ne va pas changer notre position : pour nous, le mariage, c’est entre un homme et une femme ». Mais « nous respectons la démocratie », a insisté le candidat d'extrême-droite.

Vers des droits à l’adoption pour les couples homosexuels ?

En tout cas, « le Chili devient le 34ᵉ pays du monde à autoriser le mariage pour tous », et « le huitième en Amérique latine ». « Le débat avait commencé en 2017 », rappelle El Mercurio, mais c’est « en juillet dernier qu’il a rebondi lorsque le président Sebastian Pinera a annoncé que le texte allait être examiné d’urgence, ce qui a surpris une partie de son camp qui ne partageait pas complètement l’idée ». D'ailleurs, note le journal, cela s’est entendu hier au Sénat : des élus ont critiqué une certaine précipitation.

La Tercera se félicite au contraire dans son éditorial que « le jalon planté hier assoit fermement le principe d’égalité devant la loi », mais estime que cette avancée « ne sera pas complète tant que les couples du même sexe n’auront pas les mêmes droits à l’adoption que les couples hétérosexuels ». Le journal rappelle qu’« un projet de loi est en cours de traitement au Congrès pour aborder cette question ».

