Haïti : l'enfer de la prison des Gonaïves

« Inhumain », « dégradant », « cruel ». Ce sont quelques-uns des adjectifs utilisés dans le rapport publié fin juin du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) sur l'état des prisons haïtiennes. Des établissements dans lesquels 80% des détenus sont en attente de jugement. Des données peut-être un peu trop abstraites pour tous ceux qui n'ont jamais poussé la porte de l'une de ces prisons.

Publicité Lire la suite

Selon l'ONU, Haïti est l’un des 10 pays les plus affectés par la détention préventive prolongée, conséquence d'un système judiciaire quasi inexistant. La conséquence : des prisons surpeuplées dans lesquelles les cellules sont bondées, sans lit, sans eau, sans toilette avec un seul repas par jour, souvent, un yaourt en tout et pour tout dans lequel on trouve des insectes morts. À la prison des Gonaïves, l'odeur est pestilentielle et les maladies en tout genre se propagent.

► À lire aussi : le rapport du BINUH sur les conditions de détention en Haïti

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne