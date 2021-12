Le Chili légalise le mariage et l’adoption pour couples du même sexe

Le Chili a légalisé mardi 7 décembre le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe, un texte très attendu, en particulier dans ce contexte politique. À 12 jours de l'élection présidentielle, il était urgent d’obtenir cette avancée pour la communauté LGBT+, car le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, qualifié pour le second tour, est opposé à ce changement, ayant aussi tenu des propos transphobes dans le passé.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Dans le centre de Santiago, une association LGBT+ a installé une scène et invité un DJ pour célébrer l'adoption du texte. Ramon Gómez fait partie du Mouvement d'intégration et de libération homosexuelle (Movilh), mobilisé pour la légalisation du mariage pour tous depuis plus de dix ans :

Nous avons dû porter plainte contre le Chili devant la justice internationale pour qu'ils comprennent qu'ici on ne respectait pas les droits de certains couples à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

La Cour interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) leur a donné raison, et après plusieurs années d'attente, le Parlement a voté pour la légalisation du mariage pour tous.

Claudia Torres et sa compagne Dayana Mouros comptent bien faire usage de ce droit : « Le Chili est l'un des pays d'Amérique latine où ce sujet n'était pas encore réglé, et on attendait cela depuis très longtemps. Imaginez, cela fait presque neuf ans que nous sommes en couple. Grâce à cela notre famille sera mieux protégée, cela va nous donner une certaine sécurité, on ne peut pas être plus heureuses ! »

Chacune pourra ainsi hériter des biens de l'autre en cas de décès et toutes les deux pourront être reconnues comme mère de leurs enfants.

Mais si jamais le candidat d'extrême droite José Antonio Kast est élu président le 19 décembre, les membres de la communauté LGBT+ craignent de voir leurs droits reculer nettement.

Le Chili est le huitième pays d'Amérique latine à légaliser le mariage pour les couples de même sexe, un nombre porté à une trentaine dans le monde. La loi devrait être promulguée jeudi 8 décembre, par le président.

