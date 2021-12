À la Une: le sommet pour la démocratie de Joe Biden

Publicité Lire la suite

Le président américain Joe Biden réunit ce jeudi 9 décembre et pendant deux jours une centaine de pays pour un « sommet pour la démocratie ». Mais si « Biden veut renforcer la démocratie à l’étranger, certains voudraient qu’il en fasse plus sur le sol américain », titre le Boston Globe. « Il ne s’engage pas pour nous comme nous nous sommes engagés pour lui, et maintenant, on parle d’un sommet pour la démocratie ? C’est un véritable camouflet », s’étrangle ainsi LaTosha Brown, cofondatrice du Fond pour le vote des noirs.

Certains sont « extrêmement frustrés », explique le journal, parce que « l’administration Biden a concentré ses efforts législatifs sur les incitations économiques et les lois sur les infrastructures et les dépenses sociales ». Ils voudraient qu’elle avance sur deux projets de loi sur le droit de vote, que les Républicains ne soutiennent pas. Sous couvert d'anonymat, un haut responsable affirme que le président américain « sera très honnête, pendant le sommet, sur les défis auxquels fait face la démocratie américaine ». Et ce mercredi 8 décembre, la Maison Blanche affirmait que ces textes étaient « une priorité absolue » – sans expliquer, note le journal, comment elle compte les faire passer.

L’attaque du Capitole

Plus largement, un des dangers courus par la démocratie américaine, c’est aussi l’attaque du Capitole, le 6 janvier 2021. La commission d'enquête parlementaire s'intéresse, explique le Washington Post , « à ceux qui ont financé la manifestation qui a précédé l’émeute du Capitole ». Particulièrement à une « donatrice peu connue de Donald Trump, qui, huit jours avant, a discrètement versé un total de 650 000 dollars à trois organisations qui ont aidé à organiser l’événement ». Cette donatrice, c’est Julie Fancelli, 72 ans, la fille du fondateur de la chaîne d’épicerie Publix. Une chaîne qui dans un communiqué assure n’avoir rien à avoir avec cette histoire.

La commission d'enquête parlementaire à laquelle Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet de Donald Trump, tente de mettre des bâtons dans les roues : « Il rejoint Donald Trump dans ses poursuites contre le comité pour bloquer l’enquête », explique le New York Times . La raison : la Cour avait elle-même annoncé des poursuites contre lui, quand, après avoir accepté témoigner, il avait finalement refusé de le faire. Et si Mark Meadows a déjà fourni au comité des milliers de pages de documents, note le Wall Street Journal , depuis le mois de septembre, il défendait l’idée que « certaines communications de l’exécutif étaient protégées par la Constitution et qu’on ne pouvait pas l’obliger à les révéler ».

À Cuba, l'arrivée du variant Omicron

Le voyageur infecté par le nouveau variant du coronavirus « est arrivé le 27 novembre dernier » dans l’île, entraînant 18 cas contacts, précise Juventud Rebelde . Granma , autre journal pro-régime, souligne de son côté que « Cuba renforce ses études sur les effets secondaires durables du Covid-19 » – difficultés respiratoires, douleurs articulaires, insomnie : « Presque un million de Cubains ont eu le Covid, et leur rétablissement plein et entier est une priorité pour le pays. »

La presse d’opposition, comme El Nuevo Herald , se fait, elle, l’écho de ces « centaines d’artistes et d’écrivains qui, dans une lettre ouverte, soutiennent les artistes détenus à Cuba ». Le journal rappelle que beaucoup ont été « enfermés après les manifestations du 11 juillet ».

338 artistes ont signé le texte. Parmi eux, la comédienne Meryl Streep, les écrivains Paul Auster, Isabel Allende, Mario Vargas Llosa, mais aussi des représentants de la culture cubaine, souligne 14ymedio , comme les auteurs de la chanson Patria y Vida, un des symboles de la manifestation du 11 juillet. L’écrivaine et journaliste franco-mexicaine Elena Poniatowska estime que « si un intellectuel, un écrivain ou un artiste se soulève contre un gouvernement, il s’acquitte d’une tâche indispensable ».

Au Mexique, le sort des migrants haïtiens

El Universal s’est rendu dans le stade olympique de la ville de Tapachula, où 7 000 d'entre eux sont bloqués depuis trois semaines, et où, explique le journal, les ordures, l’urine et les excréments s’accumulent sous une température de 42 degrés. Selon Eduardo, un des migrants, « la majeure partie des migrants et des adultes sont malades […] et personne n’est là pour prendre soin d’eux ».

Ce que El Universal révèle en Une, c’est que, selon plusieurs témoignages, « des personnes qui se présenteraient comme des agents de l’Institut national de la migration leur feraient payer 300 dollars le transfert vers d’autres États du Mexique pour continuer leur voyage, un service normalement gratuit ».

Dans son éditorial , le journal dénonce « une atteinte non seulement à leurs droits humains, mais aussi à un des groupes les plus vulnérables de personnes à traverser le pays », et demande une enquête. El Universal note que cela se passe dans le contexte de la reprise du programme « Remain in Mexico » : ceux qui demandent l’asile aux États-Unis doivent rester au Mexique le temps que leur demande soit examinée. « Tout ce que cela va créer, c’est plus de mauvais traitements et plus de violence », conclut El Universal.

