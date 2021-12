Sommet de Biden pour la démocratie: le Congrès doit agir, selon Kamala Harris

Le sommet pour la démocratie, organisé en virtuel par la Maison Blanche, se poursuit ce vendredi 10 décembre. Jeudi, c’est la vice-présidente américaine Kamala Harris qui a conclu la première journée de discussion. Même si son pays organise ce sommet, elle sait qu’il reste du travail pour être vraiment exemplaire.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La démocratie n’est pas parfaite, mais elle perfectible. C’est aussi le cas aux États-Unis. L’évocation de l’attaque du Capitole le 6 janvier dernier est quotidienne. Les lois pour limiter le vote, surtout des minorités, se multiplient dans les États conservateurs. L’exécutif dénonce ces lois locales et les conteste en justice.

Mais pour Kamala Harris, il faut aller plus loin. « Notre Congrès doit agir. En ce moment même, il y a deux projets de loi devant le Congrès. À eux deux, ces projets permettraient de s’assurer que tout Américain en droit de voter pourrait le faire et que son vote serait comptabilisé dans une élection libre, juste et transparente. Aujourd’hui, alors que le monde nous regarde, le président et moi-même répétons notre appel pour que ces projets soient rapidement adoptés. Nous savons que notre travail chez nous nous rendra plus forts face au monde. »

Projets de loi bloqués en 2022

Le problème, c’est que la procédure parlementaire, notamment au Sénat, requiert une majorité plus importante que celle dont disposent les démocrates. Ces projets restent bloqués et il sera assez difficile à l’administration Biden de présenter des avancées lors du prochain sommet pour la démocratie prévu pour 2022, l’année des élections de mi-mandat au Congrès.

