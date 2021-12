Au Mexique, un camion transportant des migrants se renverse, au moins 53 morts

Au moins 53 migrants en situation irrégulière sont morts dans l'accident d'un camion qui trimbalait dans sa remorque plus de 100 personnes, entassées et effrayées, dans l'Etat du Chiapas au Mexique, le 9 décembre 2021 (Photo d'illustration).

Un nouveau drame avec des migrants a eu lieu au Mexique jeudi 9 décembre. Un camion transportant 107 personnes dans sa remorque s’est renversé sur la route dans l’état de Chiapas. Le bilan est de 53 morts et environ une soixantaine de blessés, principalement originaires du Guatemala et du Salvador.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Mexico, Gwendolina Duval

La route panaméricaine au Mexique est l’une des plus empruntées par les migrants, et beaucoup d’entre eux voyagent dans des conditions toujours plus précaires et plus dangereuses. Plusieurs camions ont été interceptés ces dernières semaines par les autorités migratoires du pays avec chaque fois des centaines personnes retrouvées entassées à l’intérieur.

La fuite des Centroaméricains de leur pays pour aller vers le nord est un commerce juteux pour les passeurs. Sur la route, les migrants sont des proies des groupes criminels qui s’adonnent à des vols, des enlèvements ou bien à la traite humaine. La pression migratoire est plus forte ces derniers mois, plusieurs caravanes sont parties du Chiapas regroupant des milliers de personnes.

L'État mexicain a renforcé présence militaire à la frontière sud du pays et multiplié les contrôles sur son territoire : sur les 10 premiers mois de l’année, plus de 228 000 migrants sans papiers ont été arrêtés au Mexique par les autorités migratoires, c’est un record absolu. Idem pour les demandes d’asile : le pays en a reçu environ 120 000 depuis le début de l’année.

► À lire aussi : Flux migratoires en Amérique centrale: le Mexique pris en étau

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne