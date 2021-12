Colombie: les communautés autochtones du sud convergent vers Cali pour défendre leurs droits

Un grand rassemblement des communautés autochtones, amérindiennes et afrocolombiennes du sud de la Colombie converge vers la ville de Cali ce vendredi 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme.

Publicité Lire la suite

Le choix de la ville de Cali est important pour ces communauté car elle avait été au cœur de la révolte sociale en mai dernier. Cette fois, il s'agit d'attirer l'attention des autorités et de dénoncer la situation de violence que ces communautés subissent.

Elles avaient misé sur les accords de paix de 2016. Mais après la démobilisation de la guérilla des Farc, une multitude de groupes armés se sont emparés des espaces vacants et les populations autochtones sont prises en étau entre ces groupes et l'armée.

« Les assassinats de jeunes se sont multipliés »

« Dans la région du sud ouest où nous sommes, les assassinats de jeunes se sont multipliés. Par manque d'opportunités nos jeunes se tournent vers des travaux de cueillette de feuilles de coca et ils sont assassinés », explique Aida Quilcué, l'une des leader de cette marche et ancienne dirigeante du Conseil régional indigène du Cauca (Cric).

« Et puis il y a aussi des assassinats de dirigeants autochtones. Et dans les zones urbaines ou les villes comme Cali et Bogota, les jeunes en première ligne des manifestations ont eux aussi été violemment assassinés. Et il y a eu de plus en plus de cas de personnes de nos communautés qui revendiquaient leurs droits qui ont été traînées en justice. En revanche la vraie corruption qu'on vit dans le pays, elle, ne fait pas l'objet de poursuite devant les tribunaux. C'est pour ça que la décision des peuples autochtones, c'est d'aller manifester pour défendre la vie. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne nous tue pas ! Qu'on arrête de nous poursuivre devant les tribunaux ! Qu'on nous laisse tranquilles, et que la paix se renforce sur nos territoires. C'est pour ça qu'on fait cette marche vers Cali », a dit la jeune femme à RFI.

► À lire aussi : Colombie: un vent de changement souffle sur le quartier «Pablo Escobar» de Medellín

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne