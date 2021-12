Aux États-Unis, l’enquête sur l'attaque du 6 janvier contre le Capitole se poursuit. Après qu’un tribunal a autorisé le transfert au Congrès de documents qui pourraient impliquer Donald Trump, la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur ces événements examine un document qui lui a été remis par son ancien chef de cabinet.

Mark Meadows a transmis à la commission parlementaire un dossier « Power Point » de 38 pages qu’il affirme avoir reçu sur sa boîte mail avant l’assaut du Capitole, raconte leNew York Times. Intitulé « Fraude électorale, interférence étrangère et options pour le 6 janvier », ce document, dont plusieurs sénateurs auraient eu connaissance dès le 4 janvier, détaille un plan pour renverser le cours de l’élection présidentielle et la victoire de Joe Biden.

Urgence nationale

Parmi les recommandations : que Donald Trump déclare l’état d’urgence nationale pour retarder la certification des résultats de l’élection. Jeudi 9 décembre, un tribunal a autorisé le transfert au Congrès de documents qui pourraient impliquer Donald Trump dans l'attaque de ses partisans contre le Capitole. Le tribunal lui laisse toutefois quatorze jours pour adresser un recours à la Cour suprême des États-Unis.

Plus de 300 témoins entendus

La commission a déjà entendu plus de 300 témoins. Mark Meadows, considéré comme un témoin clé, refuse de se présenter devant le groupe d'experts du Congrès, même s’il leur a transmis des documents. L'ancien chef de cabinet de Donald Trump risque donc une inculpation pour entrave aux prérogatives d'enquête parlementaire, ce qui est passible de prison. La commission se réunira lundi pour décider si elle recommande des poursuites à son encontre.

