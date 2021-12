Chili: l'encombrant père nazi du candidat d'extrême droite à la présidentielle

Au Chili, une nouvelle information embarrasse le candidat d’extrême droite à l'élection présidentielle, José Antonio Kast. L'agence internationale Associated press a révélé cette semaine que son père était encarté au parti nazi avant d'émigrer vers le Chili. Une information qu'avait démentie le candidat dans le passé. Et qui incommode José Antonio Kast, à une semaine environ de l'élection présidentielle, où il est opposé au jeune député de gauche Gabriel Boric.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

C'est une fiche bleue, retrouvée dans les archives fédérales allemandes. Une carte de membre du parti nazi, publiée par un journaliste chilien et par l'agence américaine Associated Press. On peut y lire le nom de Michael Kast. Sa date et son lieu de naissance coïncident avec ceux du père de José Antonio Kast.

Le candidat d'extrême droite, dont la famille a émigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais caché que son père avait combattu au sein de la Wehrmacht. Mais si sous Hitler l'enrôlement dans l'armée était obligatoire, en revanche le fait d'appartenir au parti nazi ne l'était pas. C'est ce que souligne un historien allemand interrogé par l'agence de presse.

L'information a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux au Chili, en particulier chez les partisans du candidat de gauche Gabriel Boric.

De son côté, José Antonio Kast n'a pas confirmé s'il était au courant du passé militant de son père, mais il a répondu aux médias chiliens que lui et toute sa famille détestaient l'idéologie nazie.

Le candidat d'extrême droite est connu pour être un défenseur de la dictature du général Augusto Pinochet. Il a fait une grande partie de sa campagne sur les thèmes de la sécurité et de l'immigration.

