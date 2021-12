L'Argentine fête les 38 ans du retour de la démocratie en présence de Lula

Le président argentin Alberto Fernandez et sa femme en compagnie de Lula lors de la célébration des 38 ans du retour de la démocratie en argentine, à Buenos Aires le 10 décembre 2021.

L'Argentine a célébré vendredi l'anniversaire du retour de la démocratie en 1983. Pour l'occasion, le gouvernement a organisé un grand festival populaire, avec pour invités d'honneur l'ex-président uruguayen, Pepe Mujica, mais aussi et surtout l'ancien président brésilien Lula, figure incontournable de la gauche latino-américaine.

Avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience

Des concerts, des performances artistiques, et dans l'air une bonne odeur de viande grillée. Plus de 100 000 personnes sont venus célébrer la démocratie ce vendredi à Buenos Aires, souvent en famille comme Rodrigo et Estella. « Nous sommes venues fêter 38 ans de démocratie », lance-t-elle. « C'est une date importante pour l'Argentine, mais je pense aussi pour l'Amérique latine », ajoute-t-il.

Dans la foule, les drapeaux argentins côtoient ceux du Brésil. Sylvia, la quarantaine, porte une pancarte à l'effigie de Lula, l'ancien président brésilien invité d'honneur de la journée. « Il a sorti des millions de Brésiliens de la pauvreté. Pour moi il représente l'histoire de ces gouvernements populaires qui ont donné des opportunités aux gens », explique-t-elle.

Un peu après 19 heures, c'est la clameur : Lula arrive sur scène. Alors que certains commencent à chanter « Lula président », celui qui n'est pas encore officiellement candidat prend la parole, en portugais. « Je veux remercier le camarade Alberto Fernandez, qui quand il était candidat à la présidence, a eu le courage de venir me voir en prison », lance alors l'ex-président brésilien.

La journée s'achève avec un discours du président argentin Alberto Fernandez, qui s'offre une belle photo aux côtés de la coqueluche de la gauche sud américaine.

Pour Alberto Fernandez, «l'Argentine des ajustements, appartient à l'histoire» Le président argentin Alberto Fernandez, dont le pays négocie depuis deux avec le FMI sur le remboursement de sa dette massive, a affirmé lors du rassemblement pour les 38 ans du retour de la démocratie vendredi que « l'Argentine des ajustements (structurels), appartient à l'histoire » et que son gouvernement « prendra le temps d'un accord qui serve tous les Argentins ». « Nous ne sommes pas ceux qui ne veulent pas payer la dette, ni ceux qui la contractent », a assuré Alberto Fernandez lors d'un rassemblement à Buenos Aires de plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour célébrer les 38 ans du retour de la démocratie en Argentine, aux côtés notamment de l'ex-président brésilien Lula. « Nous allons assumer les obligations prises par d'autres », a assuré le président Fernandez, en référence à la dette contractée par son prédécesseur Mauricio Macri, qui voit aujourd'hui l'Argentine devoir rembourser plus de 44 milliards de dollars d'ici 2024. Mais « cela ne se fera pas au détriment de la santé publique, de l'éducation publique, des salaires et des retraites. L'Argentine des ajustements appartient à l'histoire, il n'y a plus de possibilité que cela se produise », a-t-il lancé en référence aux traumas sociaux laissés dans le pays par des programmes d'ajustement passés du Fonds monétaire international. (Avec AFP)

