L’inflation au plus haut aux États-Unis depuis près de quarante ans

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Le chômage baisse, les salaires augmentent, la reprise est vigoureuse, la bourse se porte bien, oui, mais les prix montent. La Maison Blanche a beau le regretter, c’est ce qui retient l’attention. Ils montent, mais ils montent déjà moins vite, explique Joe Biden dans un communiqué. Il souligne que la pression inflationniste est mondiale et qu’elle est due aux ruptures dans les chaines d’approvisionnement. Il observe que les prix de l’essence, les plus symboliques et les plus surveillés, ont commencé à baisser.

La Maison Blanche espère donc que le pic est passé, mais le patron de la Banque centrale Jerome Powell a admis il y a quelques jours que l’inflation n’est pas transitoire. La Fed devrait donc adapter sa politique monétaire pour la rendre moins accommodante dans les prochains mois et peut-être dès sa prochaine réunion la semaine prochaine, ce qui pourrait fragiliser la reprise.

En attendant, Joe Biden demande à ce que son plan de dépenses sociales et climatiques soit adopté pour faire baisser le coût de la vie pour les familles américaines. Les sénateurs républicains dénoncent eux des milliers de milliards de dollars de dépenses qui vont au contraire faire augmenter la pression inflationniste. Certains démocrates ne sont pas loin de le penser. Ils freinent l’adoption du plan, quitte à donner des maux de tête au président.

