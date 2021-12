L'île de Pâques bientôt rouverte aux touristes après un an et demi de fermeture

Perdue au milieu du Pacifique, l'île de Pâques est fermée aux touristes depuis le début de la pandémie. Ce qui la prive de l'essentiel de ses revenus habituels. Cette semaine, les habitants ont finalement voté pour la reprise des vols commerciaux depuis le Chili et le retour des touristes.

Avec notre correspondante à Santiago du Chili, Justine Fontaine

Avant la pandémie, l'île de Pâques, que ses habitants appellent Rapa Nui, recevait jusqu'à 150 000 touristes chaque année. Depuis plus d'un an et demi, les résidents permanents sont les seuls à pouvoir observer les célèbres moaï, ces visages sculptés dans d'immenses blocs de pierre sombre, installés au bord du Pacifique.

Car l'unique hôpital de l'île n'a pas de service de réanimation, et il y a un seul respirateur sur place. En octobre, les membres du peuple autochtone Rapa Nui, qui représentent environ la moitié des habitants, se sont prononcés en majorité contre la réouverture au tourisme.

Une île dépendante du tourisme

Mais l'essentiel de la population de l'île dépend des revenus de ce secteur, en particulier les personnes originaires du continent. Et avec l'avancée de la vaccination, la mairie puis les résidents permanents ont donc finalement accepté la reprise des vols commerciaux. Lors d'un référendum organisé par la commune cette semaine, près de 70% des électeurs ont dit « Oui » au retour des touristes.

Les premiers visiteurs pourraient ainsi atterrir dès le 3 février prochain, pour la fête traditionnelle la plus importante de l'année, la Tapati.

