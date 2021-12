Tornades aux États-Unis: à Mayfield, «il faut bien reconstruire, quoi qu'il arrive»

Les tornades dévastatrices et meurtrières dans le centre des États-Unis. Deux jours après le drame et après avoir été quasiment rasée par la catastrophe, la petite ville de Mayfield, dans le Kentucky, panse ses plaies et tente de relever la tête.

Avec notre envoyé spécial à Mayfield, Guillaume Naudin

C’est un parking qui a été dégagé au milieu des décombres. Alors que les engins de déblaiement s’activent autour, il y a là une croix, un micro alimenté par un groupe électrogène et un pasteur.

Milton West se tient entre deux églises, dont la sienne, détruites par la tornade : « Nous allons reconstruire. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler ni où ce sera. J’espère que ce sera ici, mais ça pourrait être ailleurs. »

Se rassembler

Devant lui, une vingtaine de chaises, et un peu plus de fidèles. Malgré les circonstances, Milton West a tenu à les rassembler, comme tous les dimanches : « À moins que nous ne puissions absolument, nous nous rassemblons tous les dimanches, quoi qu’il arrive. Ce que nous avons essayé de faire aujourd’hui, c’était de se rassembler ici. Et c’était important pour les gens d’être ensemble, de se souvenir de leur foi, de se voir et de se soutenir les uns les autres. S’il fait trop froid, on pourrait ne pas se retrouver sur ce parking dimanche prochain. Je ne sais pas où ce sera. Nous trouverons un endroit. Et nous entamerons le processus de reconstruction et nous ferons tout ce que nous pourrons pour que les choses soient comme elles doivent être. »

Le malheur est partout autour. Pourtant, l’assemblée et son pasteur rendent grâce. « Pour la vie, pour la lumière et pour l’espoir », dit Milton West. Il en faut en ce dimanche matin froid au milieu des ruines, pour croire à des jours meilleurs. Car si les derniers nuages après la tornade se sont dissipés, c’est le froid, avec des températures négatives qui a accompagné ceux qui n’ont plus de toit pour leur deuxième nuit.

Au matin, l’aide est arrivé de partout. Des secouristes, des professionnels avec du matériel lourd, mais aussi des volontaires, venus apporter à boire et à manger, explorer les maisons à la recherche de personnes à secourir.

Alors que la recherche des victimes n’est pas terminée, les opérations de nettoyage ont commencé pour dégager les rues et évacuer les débris qui jonchent la ville comme pulvérisée. Mais après l’effroi, après les larmes, après la stupeur, les habitants qui reviennent sur place récupérer quelques affaires pensent déjà à la suite.

Penser à l'avenir

À défaut de reprendre le cours de leur vie - c’est impossible -, on constate une volonté de tout recommencer à zéro. Ce sont des chefs d’entreprises qui réfléchissent déjà à l’avenir, à relancer leur affaire alors même qu’ils sont en train d’abattre ce qu’il en reste. À l'image de Kathie Krayuch, 67 ans.

« Personne n’est mort, confie-t-elle. Les employés sont sains et saufs à la maison. Donc nous allons reconstruire et continuer. Mon mari vient d’avoir 69 ans et il veut avancer. C’est drôle, c’était son bureau juste là. Quand il est entré pour essayer de récupérer des affaires, il avait un gros transformateur sur son bureau. »

Des commerces de la ville de Mayfield, dans le Kentucky, complètement détruits par le passage d'une tornade dans la nuit du 10 au 11 décembre 2021. © AP - Mark Humphrey

Un peu plus loin, des gens s’activent pour démonter un toit qui s’est effondré. C’était le restaurant de barbecue de Wayne Flint, 62 ans : « Il faut bien reconstruire, quoi qu’il arrive. Il faut bien gagner sa vie. Mais on va y arriver, et assez vite, en plus, c’est sûr. On cuisine les repas de Thanksgiving et de Noël pour les gens. On a fait un bon Thanksgiving, mais pour Noël, on ne pourra pas. Je déteste ça parce que c’est une bonne semaine pour nous. On se fait beaucoup d’argent. Comme vous voyez, on ne gagnera rien cette année. »

Bien qu’il perde de l’argent, Wayne Flint n’a pas perdu l’esprit de Noël. Pendant qu’il démonte ce qui reste de son restaurant, il a placé une peluche du Père Noël devant les débris.

Reportage à Mayfield après la tornade : la résilience d'employés devant leur entreprise détruite Guillaume Naudin

