À la Une: «J’ai tout perdu», la désolation des habitants du Kentucky après les tornades

Publicité Lire la suite

Après le passage de violentes tornades ce week-end dans le Kentucky aux États-Unis, les journaux locaux parlent d’un événement traumatique. « Je ne reconnais plus l’endroit », explique une habitante de Mayfield, une ville particulièrement touchée par les tornades, dans le Courier Journal. Le degré de la dévastation est indescriptible. Rick Foley, 70 ans, est assis devant l’entrée de ce qui était sa maison. Couvert de poussière, il déplore la perte de ses deux chats. « Moi, je dois recommencer à zéro », explique cet homme, interviewé par le Courier Journal. Il ne sera pas le seul. D’après le Lexington Herald Leader, plus de 1000 maisons ont été détruites. Impossible de dire combien d’habitants sont morts, probablement plusieurs dizaines.

Les autorités fédérales ont commencé à distribuer de l’eau et de la nourriture. La Croix Rouge a mis en place des abris provisoires. Sous un de ces abris, Deborah Gibson, 69 ans, et son fils de 44 ans ont trouvé refuge. Ils ont encore du mal à réaliser ce qui s’est passé. « C’est dur de s’apercevoir qu’en une fraction de seconde, toute votre vie s’envole », explique le fils, Tony Trester.

Les tornades, un phénomène de plus en plus fréquent

Des tornades de cette intensité à cette période de fin d’année, c’est un phénomène jusqu’à présent plutôt rare mais qui pourrait se reproduire de plus en plus souvent à l’avenir. C’est ce que prédisent en tout cas les experts de la FEMA, l’Agence fédérale de gestion des secours, cités par le Washington Post. « De telles tornades meurtrières en décembre, ce ne sera plus une exception mais la norme », a déclaré une responsable de l’agence. Selon Deanne Criswell, l’agence se prépare à faire face à d’autres catastrophes naturelles de ce genre, liées au changement climatique.

Jovenel Moïse assassiné pour avoir voulu combattre le trafic de drogue ?

C’est une enquête très fouillée du prestigieux New York Times qui s’est rendu sur place et a interviewé plus de 70 personnes. Jovenel Moïse s’apprêtait à donner des informations sur de « puissants politiciens et entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti ». Il avait commencé à dresser une liste avec des noms, une liste qu’il voulait « remettre au gouvernement américain », selon le New York Times, qui s’appuie sur le témoignage de quatre hauts fonctionnaires haïtiens chargés de rédiger le document. D’après ces conseillers, le président leur avait demandé de « n’épargner personne, même pas les faiseurs de roi qui l’avaient propulsé au pouvoir ».

Cette initiative, parmi d’autres mesures prises pour combattre le trafic de drogue qui gangrène le pays, pourrait constituer un motif pour l’assassinat du président, écrit le New York Times. Car c’est probablement cette liste noire que les assaillants, qui avaient fait irruption dans la résidence de l’ex-président avant de le tuer, étaient venus chercher. L’épouse de Jovenel Moïse, blessée par balles et faisant semblant d’être morte, a raconté que les assassins avaient fouillé dans les dossiers de son mari, et se sont exclamés à un moment donné : « C’est ça ! » Visiblement, ils avaient trouvé ce qu’ils cherchaient.

« Moïse était le président mais pas le leader »

Selon l’ancien envoyé spécial américain en Haïti, Daniel Foote, le trafic de drogue et le trafic d’armes ont forcément joué un rôle dans l’assassinat du président. « Haïti est aujourd’hui la plus grosse route de la drogue à destination des États-Unis », écrit le New York Times. Jovenel Moïse voulait combattre ce fléau mais se heurtait à la résistance de proches, dont la famille Martelly qui l’a propulsé au pouvoir.

« Le vrai leader, ce n’était pas le président mais son parrain, son prédécesseur Michel Martelly », explique un conseiller de Jovenel Moïse au New York Times, en précisant qu’il faut comprendre le mot parrain « à l’italienne ».

Installation du Conseil national de transition en Haïti

Cette enquête du New York Times fait aussi la Une de l’agence haïtienne Alterpresse, tout comme la mise en place du Conseil national de transition. Issu de l’accord de Montana, initié par la société civile, la cérémonie de l’installation de ce Conseil a eu lieu ce dimanche 13 décembre à Pétion-Ville. Une étape qualifiée d’historique par les membres du Bureau de suivi de l’accord de Montana, selon Alterpresse.

Le Conseil est composé de « 52 membres, désignés par les partis, regroupements politiques et des organisations de la société civile ». Il devrait ensuite élire un président provisoire et un Premier ministre, puis valider la feuille de route du gouvernement et sa composition.

Mort du « Sinatra des mariachis »

Le Mexique est en deuil. Le roi de la chanson populaire et star des orchestres mariachis, Vicente Fernández, est mort ce dimanche soir. Le crooner à la moustache marquante, portant un large sombrero et souvent un pistolet sur scène, était l’idole de plusieurs générations au Mexique mais aussi en Argentine. Il s’est éteint dans un hôpital de Guadalajara. Son portrait fait la Une de la presse mexicaine.

Des milliers de personnes se sont rassemblées au stade de Guadalajara pour une veillée funèbre. Même le président américain Joe Biden a présenté ses condoléances, c’est à la une de Milenio. Sur Twitter, il a salué une « icône », en ajoutant : « La musique de Vicente Fernández a créé des souvenirs pour des millions de personnes. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne