Afghanistan: aucun militaire américain sanctionné après la mort de civils dans une frappe à Kaboul

Pas de sanctions contre les militaires américains impliqués dans une frappe de drone qui a tué dix civils en Afghanistan, en août, au moment de l'évacuation américaine. Le Pentagone estime qu’il n’y a pas eu de manquement.

Publicité Lire la suite

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, reconnaît que la décision ne va pas plaire à tout le monde. Il affirme cependant qu’il n’y pas assez d’éléments nécessitant « de retenir des responsabilités personnelles ». En d’autres termes, aucun militaire ne sera sanctionné ou tenu pour responsable. « Ce qui c’est passé n’était pas le résultat d’une négligence, d’une violation du règlement, ou d’une mauvaise gestion », déclare ainsi John Kirby.

La décision intervient après une enquête et un rapport réalisés par de hauts responsables du ministère de la Défense chargés de passer en revue ce qui s’est passé le 29 août dernier. Lorsque l’armée américaine a mené un raid qui visait, selon elle, un véhicule transportant des explosifs.

Des frappes de drones de plus en plus critiquées

Une version contredite, vidéo à l’appui, par le New York Times, qui révèle qu’en réalité, dix civils dont sept enfants ont été tués. Le Pentagone avait alors parlé d’une « erreur tragique ». Le raid avait eu lieu au lendemain de l’attaque contre l’aéroport de Kaboul qui a coûté la vie à 85 personnes dont 13 soldats américains.

Les frappes de ce genre sont de plus en plus pointées du doigt. Le mois dernier, le secrétaire à la Défense a dû ordonner l’ouverture d’une enquête sur des frappes contre l'État islamique en Syrie. Et cela après que la presse a révélé que de nombreux civils avaient été tués.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne