Présidentielle au Chili: deux hommes que tout oppose, un affrontement démocratique

En pleine rédaction d'une nouvelle Constitution, qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature, quinze millions d'électeurs chiliens sont appelés aux urnes ce dimanche 19 décembre. Ils devront choisir qui succèdera à l'impopulaire président de droite Sebastián Piñera qui ne peut pas se représenter. Après un soulèvement historique contre les inégalités, cette élection est particulièrement polarisée. D'un côté, on trouve le candidat d'extrême droite José Antonio Kast, défenseur de la dictature de Pinochet et d'un autre côté, l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric.

Avec notre correspondante à Santiago,

D'un côté, il y a José Antonio Kast, le candidat d'extrême droite, défenseur historique de la dictature du général Pinochet. Il a fait campagne principalement sur la sécurité et l'immigration. Il a dans le passé tenu de nombreuses fois des propos contre les droits des personnes LGBT+, mais entre les deux tours il a essayé de lisser son image au maximum. Par exemple, il a retiré de son programme l'idée de supprimer le ministère de la Femme ou l'idée de donner des avantages sociaux aux femmes mariées plutôt qu'aux célibataires.

Face à lui, l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric est allié au parti communiste, mais son programme est plutôt proche de la social démocratie à l'européenne. Ces derniers temps, il a davantage parlé de sécurité et de liberté. Et puis, il a nettement changé de look. Il a troqué ses manches courtes pour des chemises et des vestes de costume. Car à seulement 35 ans une partie des électeurs se demandent s'il a suffisamment d'expérience pour gouverner le pays, même s'il a déjà fait deux mandats de député.

Ambiance tendue dans l'entre deux tours

Le candidat de gauche, Gabriel Boric, a dénoncé plusieurs fois les fausses informations diffusées par le camp de son concurrent José Antonio Kast. Un député du parti d'extrême droite a par exemple publié un photomontage accusant l'ancien leader étudiant d'avoir participé à des violences contre la police.

Un autre député récemment élu a dû quitter le parti de José Antonio Kast après avoir remis en cause le droit de vote des femmes. Et puis lors d'un débat, José Antonio Kast a assuré, à tort, que Gabriel Boric était accusé d'agression sexuelle, avant de corriger ses propos. Gabriel Boric est en effet accusé de harcèlement sexuel, des propos sexistes qui remonteraient à 2012 et qui n'ont pas donné lieu à la présentation d'une plainte pour l'instant. D'un autre côté, il y a quelques semaines, un déplacement du candidat Kast a été perturbé par des riverains, qui étaient mécontents de le voir arriver dans leur quartier.

Un résultat incertain

L'une des questions est de savoir comment vont se répartir les voix du candidat arrivé troisième de cette élection. Franco Parisi, qui a fait toute sa campagne depuis l'étranger, et que l'on peut qualifier de droite populiste, a obtenu 13% des voix. Il tenait un discours anti-élites et anti-partis politiques. Il avait notamment convaincu les électeurs qui se disent ni de droite ni de gauche.

Pour l'instant, les sondages réalisés ces dernières semaines et ces derniers jours donnent Gabriel Boric vainqueur, mais l'écart entre les deux candidats semble se réduire dans les enquêtes d'opinion.

Autre point à prendre en compte, l'anticommunisme est assez fort dans le pays, et cela pourrait être une difficulté pour Gabriel Boric. De l'autre côté de l'échiquier politique, quasiment toute la droite s'est ralliée à José Antonio Kast, malgré son passé sulfureux.

Difficile enfin de prévoir quelle sera la participation. Les jeunes, les habitants des grandes villes et les femmes devraient plutôt voter pour Gabriel Boric, tandis que les hommes, les Chiliens des zones rurales et les personnes âgées pourraient aller davantage vers le candidat d'extrême droite. Près de la moitié des électeurs pourraient encore une fois rester chez eux.

