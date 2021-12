À la Une: au moins soixante morts après l'explosion d'un camion-citerne en Haïti

Publicité Lire la suite

Une terrible explosion a eu lieu la nuit dernière à Cap-Haïtien, deuxième ville d'Haïti. Le drame est intervenu après l'accident d'un camion-citerne qui se serait renversé en voulant éviter un taxi-moto, rapporte l'agence Alterpresse. Selon le maire adjoint de la ville, Patrick Almonor, interrogé par Le Nouvelliste, « les riverains ont afflué vers le camion pour s'approvisionner en carburant lorsque l'explosion s'est produite ».

Un appel à l'aide lancé par les médecins

La situation est dramatique dans les hôpitaux du Cap-Haïtien et des alentours, où affluent des dizaines de blessés, pour la plupart gravement brulés. Ces patients sont « hospitalisés dans les cours des hôpitaux, faute d'espace », raconte Le Nouvelliste. Les équipes soignantes manquent de tout et lancent des appels au secours. « Il nous faut des médicaments, des intrants, des infirmières… on est débordés. »

Le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, a annoncé sur Twitter trois jours de deuil national et le déploiement d'hôpitaux de campagne dans la ville du Cap-Haïtien « pour fournir les soins nécessaires aux victimes de cette terrible explosion ».

Christophe Paget, journaliste du service international de RFI, a pu joindre Mumuza Muhindo, le chef de mission de Médecin sans frontières à Port-au-Prince. MSF a envoyé ce matin un hélicoptère à Cap-Haïtien avec à son bord « des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmières ». Les blessés transportables pourraient être référés à l'hôpital de Tabarre, où l'ONG dispose de la seule unité spécialisée dans le traitement des grands brûlés du pays. Selon Mumuza Muhindo, les équipes du ministère haïtien de la Santé et des autres partenaires nationaux et internationaux sont également en route vers Cap-Haïtien.

Agressions sexuelles au sein de l'armée canadienne : le gouvernement s'excuse officiellement

En 2015 déjà, un rapport officiel avait révélé que trois agressions sexuelles étaient commises chaque jour dans l'armée canadienne, rappelle le Toronto Star. « Je m'excuse au nom du gouvernement du Canada et au nom des représentants élus qui, tout au long de l'histoire des Forces armées canadiennes, avaient la responsabilité de vous protéger et qui n'ont pas su le faire. Notre gouvernement et notre armée vous ont laissé tomber. Je m'excuse auprès des milliers de Canadiens qui ont été blessés parce que nous n'avons pas veillé à ce que les bons systèmes soient en place pour assurer la justice et la responsabilité », a déclaré ce lundi la ministre de la Défense Anita Anand sur la page Facebook de l'armée. Son intervention en direct ainsi que celle du chef d'état-major de la Défense, Wayne Eyre, ont été suivies par quelque 9 000 soldats et vétérans, selon le quotidien québécois Le Devoir.

Ces excuses interviennent dans un contexte particulier : « Des hauts responsables militaires font actuellement l'objet d'enquêtes ou d'accusations », souligne le Toronto Star. Et à la date limite du 24 novembre, « 19 000 membres actuels et anciens des forces canadiennes et employés du ministère de la Défense nationale avaient soumis un dossier pour participer à un recours collectif intenté par les victimes d'inconduite sexuelle contre le gouvernement fédéral et l'armée ».

Pour les victimes au sein de l'armée, les excuses officielles de l'institution et du gouvernement sont importantes, mais elles réclament avant tout des actes. Or, justement, « le 4 novembre dernier, la toute nouvelle ministre de la Défense a annoncé que les enquêtes et les poursuites des cas d'inconduite sexuelle seraient transférés du système de justice militaire au système de justice civil », rappelle le journal La Presse, qui poursuit : « Pour Stéphanie Raymond, une caporale-chef à la retraite et dont l'histoire avait été l'une des bougies d'allumage du rapport de 2015, ce virage est majeur : en mars dernier, son supérieur hiérarchique a plaidé coupable dans une cause civile, alors qu'il avait été acquitté par un jury entièrement masculin de la cour martiale en 2014 ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne