États-Unis:près de 9 milliards de dollars pour réduire les inégalités

L'administration américaine va investir près de 9 milliards de dollars pour favoriser les prêts aux entreprises appartenant à des personnes issues des minorités. Ce sont elles qui ont été le plus durement affecté par la crise liée au Covid-19.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, le reconnaît elle-même : 8,7 millions de dollars, c'est insuffisant pour résorber les inégalités, mais au moins c'est un début.

Aux États-Unis, selon une étude de la Banque centrale, quand on est un chef d'entreprise hispanique, on a deux fois moins de chances de se voir accorder un prêt non urgent que lorsque l'on est un patron blanc. Et c'est encore moins pour les Noirs.

Pour tenter de commencer à résorber ces inégalités, le gouvernement fédéral ne va pas prêter directement de l'argent à ces entreprises. Il va investir dans les institutions financières communautaires qui, elles, vont accorder ensuite des prêts.

Ces institutions sont présentes dans 36 États américains et plusieurs États en comptent un nombre particulièrement important comme le Mississippi, la Louisiane, la Caroline du Nord, la Californie ou encore le Texas.

Des aides au profit aussi des consommateurs à revenus modestes

Les investissements dans le cadre de la loi sur l'aide d'urgence iront de moins de 100 000 à 200 millions de dollars qui seront donc ensuite redistribués. Les consommateurs à revenus modestes des communautés mal desservies, telles que les zones rurales, pourront également en bénéficier.

L'administration Biden a fait de la réduction des inégalités aux États-Unis l'un des axes forts de sa politique.

