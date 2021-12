Présidentielle au Chili: dernier débat de la campagne, les deux candidats au coude à coude

Audio 01:28

Chili: le dernier face à face télévisé du 2e tour de la campagne présidentielle a opposé lundi 13 décembre Gabriel Boric (G) à José Antonio Kast (D). AP - Elvis Gonzalez

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Chili, ce lundi soir avait lieu le dernier débat avant l'élection présidentielle la plus importante depuis près de trente ans. Les électeurs devront départager dimanche 18 décembre le candidat d'extrême droite José Antonio Kast et l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric. C'est la présidentielle la plus polarisée depuis la fin de la dictature du général Pinochet. Et hier soir ce dernier débat a été assez tendu, en particulier sur les questions des droits des femmes et de la communauté LGBT+.