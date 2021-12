À la Une: trois jours de deuil national en Haïti après l'explosion d'un camion-citerne

Publicité Lire la suite

Trois jours de deuil national ont été décrétés en Haïti après l'explosion, ce mardi, d'un camion-citerne à Cap-Haïtien, deuxième plus grande ville du pays. Selon le maire adjoint de la ville, le bilan s'élève ce mercredi matin à 66 morts et 48 blessés graves. Le camion-citerne s'est renversé vers minuit et demi après un accident dans le quartier Samarie. Les riverains se sont alors précipités pour récupérer du carburant. Selon le Réseau national des droits de l'homme, cité par l'agence Alterpresse, le chauffeur, qui n'est pas mort, les a prévenus que le camion allait exploser, mais ses avertissements n'ont pas été écoutés.

« Comme un bombardement »

L'explosion a soufflé 42 maisons. « Comme un bombardement », titre Le Nouvelliste au-dessus d'une photo qui montre les habitations calcinées et éventrées. « Des 48 blessés, au moins 20 souffrent de brûlures de deuxième et troisième degré sur plus de 60 % de leur corps », rapporte le Miami Herald. « Les autorités haïtiennes, ainsi que les ONG internationales et l'ONU, ont envoyé des soignants et de l'équipement médical à Cap-Haïtien. Plusieurs brûlés graves ont été transportés à Port-au-Prince et dans d'autres villes de province. »

Le Premier ministre par intérim, Ariel Henry, en visite sur place, a annoncé sur son compte Twitter des funérailles nationales pour les victimes du drame.

Qui est responsable du drame du Cap-Haïtien ?

Et une question qui agite ce matin les Haïtiens : à qui la faute ?

Interrogée par le Miami Herald, Yvrose Pierre, la maire de Cap-Haïtien, impute cette tragédie au chômage chronique en Haïti et à la crise du carburant dans le pays. « Ces dernières semaines, les bandes armées avaient bloqué l'accès aux terminaux pétroliers de la capitale. Cela avait entraîné une grave pénurie de carburant à travers tout le pays et conduit les Haïtiens à stocker du carburant chez eux pour l'utiliser ou le vendre », rappelle le journal de Floride. « Les victimes profitaient de l'accident du camion-citerne pour récupérer de l'essence et la vendre », explique Yvrose Pierre. « S'il y avait de l'essence dans les pompes comme il aurait dû y en avoir, ils n'auraient pas essayé de piller le carburant du camion-citerne et nous n'aurions pas connu cette tragédie. »

Le journal Le National pointe également du doigt la responsabilité de l'État haïtien. Il estime que « les images du drame au Cap-Haïtien témoignent de toute la faiblesse des dispositifs devant assurer la sécurité de la population. Ces carnages sont possibles et banalisés parce que le pays n'a jamais su cerner la nature exacte des menaces qui affectent la vie de la population », poursuit l'éditorialiste. Haïti, écrit-il, « c'est un pays – et il est malheureux de l'admettre – qui ne sait pas inspecter les véhicules qui roulent sur ses routes, qui n'a plus de trottoirs, qui accepte que les gens mangent sur des montagnes d'immondices, qui ne sait pas comment appliquer un code de construction et qui ne peut pas faire la différence entre un criminel en puissance, un entrepreneur et un notable ». Dans ce contexte, le journal arrive à la conclusion que la mort de plusieurs dizaines de personnes au Cap-Haïtien relève d'un « assassinat ».

Un point de vue que ne partage pas Le Nouvelliste. Dans son éditorial du jour, Frantz Duval souligne que les Haïtiens ont tendance à croire que Dieu est à l'œuvre quand il leur arrive quelque chose de bien, ou que le diable frappe quand un drame se produit. « Quand les dieux et les diables ne sont pas mis en cause directement, le coupable, c'est l'État haïtien », constate l'éditorialiste, qui conclut : « Mais ni l'État, ni le diable, ni aucun dieu n'est responsable dans l'absolu de tout ce qui nous arrive. Nous sommes comptables de notre sort plus souvent que nous ne voulons le reconnaître. »

États-Unis : à partir du 1er janvier, la police de New York sera dirigée par une femme

C'est ce qu'annonce le futur maire de la plus grande ville des États-Unis, le démocrate Eric Adams, dans les colonnes du New York Post. « Keechant Sewell est une combattante accomplie du crime qui a l'expérience et l'intelligence nécessaires pour assurer la sécurité dont les New-Yorkais ont besoin et leur offrir la justice qu'ils méritent », a déclaré Eric Adams, lui-même un ancien policier, au tabloïd favori des conservateurs. Le journal souligne que Keechant Sewell est « la troisième personne noire à ce poste sensible, alors qu'Eric Adams, lui, sera le deuxième maire noir dans l'histoire de New York ».

De son côté, le New York Times rappelle que le centriste Eric Adams « a promis de s'attaquer à la montée troublante de la violence dans les rues de la ville et de freiner en même temps les abus de la police. Il comptera désormais sur Keechant Sewell pour l'aider à trouver ce fragile équilibre », écrit le journal.

Colombie : l'aéroport international de Cúcuta visé ce mardi par une attaque à l'explosif

Deux policiers et un assaillant présumé ont été tués. « L'homme suspecté par les autorités colombiennes d'avoir planifié cette attaque est Javier Alonso Veloza García, alias John Mechas, qui dirige le 33e front de dissidents de l'ancienne guérilla des FARC », écrit El Colombiano. Le ministre de la Défense a promis une récompense de 100 millions de pesos colombiens pour toute information qui permettrait de retrouver les responsables.

« En sept mois seulement, la ville de Cúcuta, dans le nord de la Colombie, a été la cible de six attaques », pointe le journal El Tiempo. Le gouvernement d'Iván Duque accuse régulièrement le Venezuela voisin, non loin de Cúcuta, d'héberger sur son sol les dissidents des FARC et des membres de l'ELN, la dernière guérilla qui existe encore en Colombie, ce que Caracas réfute systématiquement.

