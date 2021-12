États-Unis: 28 milliards de dollars de plus cette année pour la Défense

Le Congrès américain a approuvé le budget de la Défense : 778 milliards de dollars, 28 de plus que le précédent. Un budget adopté avec le soutien des républicains, et que le président Joe Biden doit maintenant signer pour qu'il entre en vigueur. Il prévoit entre autres la création d'une commission d'enquête sur la guerre en Afghanistan.

La commission, composée de seize membres choisis par les démocrates et les républicains, devra présenter, au plus tard un an après sa création, un rapport sur les vingt années de guerre en Afghanistan, et en tirer les leçons.

Au programme : non seulement l'accord conclu par Donald Trump avec les talibans fixant une date limite de retrait pour les forces américaines, mais aussi le déclenchement de cette guerre par George Bush après les attentats du 11-Septembre, ainsi que la décision de Barack Obama d'envoyer des dizaines de milliers de soldats américains en renfort en 2009.

Ce budget 2022 de la Défense réaffirme également le soutien des États-Unis à Taïwan, alors que la Chine multiplie les pressions sur l'île et menace de réintégrer par la force ce qu'elle considère toujours comme une partie de son territoire.

Enfin, une réforme de la justice militaire est prévu, sur les poursuites en cas d'agressions sexuelles, notamment le jugement de ces crimes en cour martiale par une autorité indépendante.

Mais le texte ne va pas aussi loin que le souhaitaient les élus progressistes, pourtant soutenus en juin dernier par le ministre de la Défense. Ils voulaient que ce ne soit plus la hiérarchie militaire qui décide si les auteurs présumés de ces violences doivent être poursuivis ou pas.

