Assaut du Capitole: la ville de Washington porte plainte contre des groupes d'extrême droite

La ville de Washington porte plainte contre des groupes d’extrême droite. Elle les accuse d’avoir planifié, promu et participé à l’attaque meurtrière contre le Capitole le 6 janvier dernier. Le but est d’obtenir des réparations.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Si nous pouvions les mettre en faillite, ce serait un grand jour. » Le procureur général du district de Columbia ne s’en cache pas, il veut frapper au portefeuille. Pour obtenir des réparations, car le district de Columbia a payé des sommes d’argent importantes à la suite de l’assaut, pour dissuader de futures actions violentes et pour que les responsables rendent des comptes. Les responsables, selon Karl Racine, ce sont principalement deux groupes.

Vers des incarcérations ?

Les Proud Boys, « les fiers garçons », reconnaissables à leurs polos noir et jaune d’une marque britannique et les Oath Keepers, ceux qui tiennent serment, autre groupe d’extrême droite bien connu. Plusieurs dizaines de leurs membres sont également poursuivis au civil à titre individuel. La plupart d’entre eux ont déjà été inculpés et font l’objet de poursuites au pénal pour leur participation à l’émeute, et ils risquent donc la prison. Certains sont aussi convoqués pour témoigner devant la Commission spéciale de la Chambre des représentants sur l’attaque du 6 janvier.

C’est la première fois qu’une autorité locale lance des poursuites dans cette affaire. En novembre dernier, des figures et organisations d’extrême droite avaient été condamnées à verser 25 millions de dollars à des victimes des violences survenues au cours d’une manifestation qu’ils avaient organisée en 2017 à Charlottesville, en Virginie.

