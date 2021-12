États-Unis: le pactole pour Bruce Springsteen, qui vend ses droits à Sony

Un demi-milliard de dollars. Selon des médias américains, c'est ce que va encaisser la légende du rock Bruce Springsteen pour la vente des droits de l'ensemble de son œuvre à la multinationale Sony.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Bruce Springsteen, ce sont plus de 50 ans de rock'n'roll toujours chez Columbia, label qui appartient à Sony ; plus de 120 millions d'albums vendus dans le monde ; plus de 300 chansons pour lui et pour les autres ; et donc maintenant 500 millions de dollars de cash.

C'est le plus gros contrat du genre, mais ce n'est pas le premier. Bob Dylan et Neil Young ont déjà signé des transactions similaires. C'est qu'avec l'explosion de la diffusion en streaming, la valorisation des catalogues est à la hausse et les diffuseurs y voient une valeur sûre.

Avec la pandémie de Covid-19, les concerts, source importante de revenus pour les artistes, sont réduits à peau de chagrin. Et puis, il faut le dire : aux États-Unis, les droits d'auteurs sont plus taxés que les cessions d'actifs, mais le taux d'imposition pourrait augmenter dans les prochains mois. C'est le projet des démocrates, dont le chanteur est pourtant un fidèle soutien.

Ni l'entourage de la star, ni Sony n'ont commenté l'information et l'on ne sait donc pas si le contrat autorise ou non l'utilisation de versions publicitaires des plus grands succès pour vendre des voitures ou des sandwichs.

Au début de sa carrière, Bruce Springsteen avait été surnommé « le boss », parce qu'il était très directif et qu'il payait directement ses musiciens à la fin des concerts. Sur la fin de son parcours, il se paye lui-même. Mais à 72 ans, il n'est pas anormal de préparer la suite.

