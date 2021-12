Assassinat de Kennedy: les nouvelles archives déclassifiées donnent des détails sur l'enquête

Le président américain John F. Kennedy, le 13 septembre 1962. Getty Images/Hulton Archive

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Près de 1 500 notes et mémos du FBI et de la CIA ont été versées sur le site des Archives nationales des Etats-Unis. Près de soixante ans après, la mort du jeune président démocrate continue de passionner les Américains, et d’attirer les conspirationnistes.