Haïti: comment éviter demain de nouveaux drames comme celui de Cap-Haïtien?

Les lieux où le camion s'est renversé et a explosé, à Cap-Haïtien en Haïti, mercredi 15 décembre 2021, au lendemain du drame.

Le bilan de la terrible explosion d'un camion-citerne mardi matin en Haïti a été encore une fois revue à la hausse. Au moins 75 personnes ont été tuées lors du drame, et près d'une cinquantaine d'autres, sévèrement brûlées, sont toujours hospitalisées. Si un accident de la circulation est à l'origine des faits, c'est le comportement des riverains et aussi la pénurie de carburant causée par les gangs qui ont aggravé le bilan.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

Le chauffeur du camion accidenté a eu beau, selon les témoins, avertir des risques d'explosion, les gens se sont rués sur le véhicule pour en récupérer la marchandise.

Pour Marie Rosy Auguste Ducena, du réseau national de défense des droits humains, ce comportement est dû à la pauvreté et au manque de formation.

Nous avons une population qui vit dans une extrême pauvreté. Par conséquent, cette volonté d'aller recueillir la gazoline au niveau de réservoir du camion, c'est justement parce que les personnes pensaient qu'elles allaient pouvoir revendre cette gazoline. Malheureusement, les citoyens haïtiens et haïtiennes estiment qu'ils ont la possibilité de manipuler les produits pétroliers de n'importe quel manière

Le Premier ministre haïtien Ariel Henry au chevet des brûlés de Cap-Haïtien, mardi 14 décembre 2021. AP - Odelyn Joseph

Autre cause aggravante au drame : la mainmise des gangs sur le territoire. Car comme le précise Patrick Almonor, maire adjoint du Cap-Haïtien, le transport de marchandises est totalement incertain.

« Le Cap dépend de Port-au-Prince, dit-il, car nous n'avons pas notre propre source d'approvisionnement. La route du plateau central est parfois bloquée par des bandits, et alors aucun véhicule ne peut rejoindre les deux villes. C'est pourquoi les gens pensent toujours à stocker le carburant, car on n'est jamais certain d'en trouver. »

On a fait de notre mieux pour gérer cette situation inattendue. On a essayé de faire une certaine mobilisation, avec le concours surtout des sapeurs-pompiers, pour stopper le feu Patrick Almonor, maire-adjoint de Cap-Haïtien Christophe Paget

Ce drame révèle une nouvelle fois la grande faiblesse du système de santé haïtien : seule l'organisation Médecins sans frontières (MSF) dispose, dans la capitale, d’un service dédié aux soins des grands brûlés. Les hôpitaux de Cap-Haïtien et des alentours ont vite été débordés devant le nombre de blessés.

Garmalia Mentor William est médecin de formation et vit sur place. Pour cette spécialiste de la gestion des risques et des désastres, il faut rendre de toute urgence les hôpitaux haïtiens plus résilients face aux crises potentielles qu'ils vont devoir prendre en charge à l'avenir.

Il faudrait repenser complètement le système de santé. Il faudrait aussi que nos hôpitaux soient préparés de façon opérationnelle pour que le personnel soit exercé à gérer n'importe situation sanitaire exceptionnelle Garmalia Mentor William, médecin de formation vivant à Cap-Haïtien, spécialiste de la gestion des risques et des désastres Stefanie Schüler

Un deuil national de trois jours a été décrété en Haïti. Près de cinquante personnes ont été gravement brûlées, et certaines demeurent actuellement entre la vie et la mort.

