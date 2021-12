À la Une: mort au Chili de Lucía Hiriart, la femme du dictateur Augusto Pinochet

Publicité Lire la suite

« La mort de la veuve de Augusto Pinochet Ugarte à l’âge de 99 ans », c’est en Une de La Tercera.Elle était « une figure-clé de son régime », complète Atacama, « la fille d’un ancien ministre radical, qui est devenue le soutien de son mari au pouvoir ». Lucía Hiriart, explique Emol, est morte « à son domicile, après une année marquée par divers problèmes de santé qui l’ont amenée à être admise à plusieurs reprises à l’hôpital militaire ». Le journal en ligne publie plusieurs photos des manifestations de joie qui, à Santiago, ont accompagné l’annonce de son décès : des photos de Chiliens réunis sur la Plaza Italia souriants, dansant, buvant et brandissant le drapeau du pays.

Lucía Hiriart, une figure de la dictature

Née en 1922, elle rencontre Augusto Pinochet en 1942 et l’épouse en 1943, malgré l’opposition de ses parents, rappelle La Tercera : ils « estimaient que Pinochet, un militaire de la classe moyenne, n’était pas "au niveau" de Lucía ». El Día estime qu’elle fut « une des personnes à l’origine du coup d’État du 11 septembre 1973, elle fut aussi déterminante dans la prise par Pinochet du commandement en chef de l’armée ».

Lucía Hiriart, commence ensuite à apparaître dans les médias « pour mettre en valeur son mari ». « Ses paroles étaient très polémiques, et dénoncées par l’opposition », souligne La Tercera. El Día en reproduit quelques-unes, entre autres « si j’étais cheffe du gouvernement, je serais beaucoup plus dure que mon mari ». Le journal rappelle que, depuis des années, elle était mise en cause dans plusieurs dossiers : entre autres celui la fondation CEMA Chile, qu'elle a présidée pendant plus de 40 ans, finalement mise en cause, rappelle La Tercera, pour les nombreux millions reçus grâce à la vente de propriété que l’État lui avait donné gratuitement.

Des réactions politiques contrastées

Lucía Hiriart « a été sans aucun doute une des personnes les plus importantes du 20ᵉ siècle pour le Chili », selon l’UDI, parti conservateur allié de Pinochet pendant la dictature. Au contraire, pour le Parti socialiste, sa mort « nous ramène à l’époque la plus sombre de notre pays, et ravive la douleur de toutes les victimes de la dictature de Pinochet ». Ces deux réactions sont à lire dans La Tercera, où le candidat socialiste Gabriel Boric estime qu’elle « est morte en toute impunité, malgré la profonde douleur et division qu’elle a causées à notre pays ». Antonio Kast, le candidat d’extrême droite, qui, rappelle le journal, « est un ardent défenseur du régime militaire et de son héritage », a annoncé qu’il n’irait pas aux funérailles de l’ex-Première dame : « Je ne veux pas les politiser ». Des funérailles qui seront de toute façon privée, et « aucune cérémonie publique n’est prévue », écrit Emol.

En Haïti, libération des douze derniers otages nord-américains

Le gang 400 Mawoso les retenait depuis deux mois. « Les ex-otages ont été repérés à Morne à Cabrit, tôt ce jeudi, par des membres de la population qui avaient alerté les agents de l’ordre », précise Le National. Selon un responsable américain interrogé par le média américain CNN, une rançon a été versée, mais pas par le gouvernement américain. AlterPress souligne que « les actes de kidnapping persistent en Haïti, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince ». Le journal rappelle qu’un mouvement a été organisé mardi dernier « par des étudiants de la faculté des Sciences de l’université d’État d’Haïti pour exiger la libération sans condition » d’un professeur et de sa femme, enlevés la veille.

Les grands brûlés en Haïti

Le bilan de l’explosion du camion-citerne à Cap-Haïtien est passé à 75 morts. Et Le Nouvelliste publie les témoignages de trois grands brûlés, à l’hôpital de l’université d’État d’Haïti. Deux n’ont pas survécu. « C’est à peine si je peux ouvrir les yeux », expliquait une des victimes, dont seules les paumes de la main et une partie du pied étaient encore intacts. Ayibopost s’insurge : « l’incident met en lumière l’incapacité d’Haïti à correctement prendre en charge les brûlés graves ». La seule entité spécialisée se trouve à l’hôpital de Médecins sans frontières à Tabarre. Il y en avait bien une autre à l’hôpital de l’université d’État d’Haïti, mais c’était avant sa destruction partielle lors du tremblement de terre de 2010. Une section grands brûlés est prévue une fois la reconstruction achevée, mais elle « patine », estime le journal.

La « soup joumou » d’Haïti classée patrimoine immatériel de l’humanité par l’Unesco

Cette candidature, note Rezo Nodwès, « prévue pour 2022, a été exceptionnellement incluse à la dernière minute cette année » : « Alors qu’Haïti est confronté à d’innombrables défis, les autorités du pays ont voulu faire une inscription qui contribuerait à raviver la fierté nationale », souligne la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay. Le Nouvelliste parle d’un « véritable élan de solidarité des ambassadeurs de l’Unesco envers Haïti » : « Ils se bousculaient dans les interventions pour soutenir la candidature de la "soup joumou", soupe de giraumon en français ». Après l’adoption, « des ambassadeurs ont défilé au bureau de la représentation d’Haïti à l’Unesco à Paris pour goûter la soupe », note Le Nouvelliste, qui remarque que l’ambassadeur de la Tunisie en a pris deux fois…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne