Coronavirus: Biden craint un «hiver de maladie grave et de mort» pour les Américains non-vaccinés

Joe Biden met en garde contre un "hiver de maladie et de mort" pour les Américains non vaccinés.

Face à la montée fulgurante du variant Omicron, la nervosité gagne les États-Unis : le nombre de contaminations augmente rapidement et les experts américains estiment que ce nouveau variant du Covid-19 sera à l'origine de chaque nouvelle infection dès janvier prochain.

Les Américains non-vaccinés contre le Covid-19 doivent s'attendre à un hiver mortel. Les mots du président américain Joe Biden ne pouvaient être plus clairs. Le nombre de cas liés au nouveau variant Omicron double tous les deux jours et en deux semaines, les nouvelles infections aux États-Unis ont ainsi augmenté de plus de 50%.

Les cas flambent au sein des troupes de comédies musicales à Broadway : la ligue de football américain a enregistré depuis le début de la semaine une centaine de malades parmi les joueurs, la ligue de basket est également touchée. De prestigieuses universités ont d'ores et déjà renvoyé leurs étudiants chez eux pour éviter les contaminations sur leurs campus.

Éviter les restrictions

Omicron est donc là, mais la Maison Blanche n'envisage pas pour l'instant de nouvelles mesures restrictives. Au lieu de prendre le risque de diviser davantage un pays déjà très polarisé sur la gestion de la pandémie, l'administration Biden fait plutôt le choix de tenter par tous les moyens de convaincre les récalcitrants de se faire vacciner.

Les ténors de l'opposition républicaine, eux, continuent de s'insurger contre le vaccin obligatoire pour certains secteurs professionnels ou le port du masque à l'école.

