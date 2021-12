Ouïghours: les États-Unis ciblent des entreprises technologiques chinoises

Des nouvelles entités chinoises sont sur les listes noires américaines. Les États-Unis ciblent cette fois des entreprises de biotechnologies et de haute technologie, accusées de contribuer la répression et le contrôle de la minorité Ouïghours au Xinjiang.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

C’est le ministère américain du Commerce qui a dégainé le premier. Une trentaine d’entités dont l’académie chinoise des sciences médicales militaires, sont ajoutés à la liste des entreprises auxquelles il est interdit de vendre des produits américains sensibles.

« La recherche scientifique en biotechnologie et en innovation médicale peut sauver des vies. Malheureusement, la République populaire de Chine choisit d'utiliser ces technologies pour contrôler son peuple et réprimer les membres des groupes minoritaires ethniques et religieux » explique le communiqué du département du commerce.

En outre, le département du Trésor ajoute huit entreprises chinoises, dont le n°1 mondial des drones DJI, à la liste de celles dans lesquels les citoyens américains ont interdiction d’investir. Elles sont accusées de contribuer à la surveillance de la minorité musulmane Ouïghours.

Vote à l'unanimité au Sénat contre certaines importations

L’administration Biden dénonce sans relâche les violations des droits humains en Chine et particulièrement dans le Xinjiang. Selon certaines ONG, plus d’un million de personnes y sont enfermées dans des camps. La Maison Blanche emploie régulièrement le mot de génocide pour décrire la situation.

Quant au Sénat, il vient de voter dans une rare unanimité pour interdire les importations des produits fabriqués par les Ouïghours. La loi est désormais sur le bureau du président Biden pour signature.

