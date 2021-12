Présidentielle au Chili: les derniers meetings de Gabriel Boric et de José Antonio Kast

Gabriel Boric (L) and Jose Antonio Kast face off in Chile's runoff election

Ce dimanche 19 décembre, 15 millions d'électeurs sont appelés aux urnes au Chili pour choisir qui succédera au très impopulaire président Sebastian Piñera. C'est l'élection présidentielle la plus importante depuis le retour à la démocratie il y a près de trente ans, deux ans après des manifestations historiques contre les inégalités, et en pleine rédaction d'une nouvelle Constitution, qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature du général Pinochet. Dimanche, l'ancien leader étudiant de gauche Gabriel Boric sera opposé au candidat d'extrême droite José Antonio Kast. Les deux hommes donnaient jeudi leurs derniers meetings.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

« Pour la liberté du Chili », crie une femme au milieu de la foule, dans ce parc d'un quartier chic de Santiago. Un peu plus loin, Macarena, 57 ans, est sensible aux promesses d'ordre et de sécurité faites par José Antonio Kast : « On n'en peut plus de la délinquance, on ne peut plus sortir tranquillement en voiture ! »

Comme d'autres personnes présentes ce jeudi soir, elle ne cache pas sa sympathie pour la dictature de Pinochet.

« Tant que le Chili existera il ne sera jamais marxiste », crie la foule. Un thème repris sur scène par José Antonio Kast : « La seule chose que la gauche apporte, c'est la pauvreté. Une pauvreté qui a plongé le Venezuela, le Nicaragua et Cuba dans une situation telle que les gens fuient ces pays. »

En ligne de mire Gabriel Boric, le candidat de gauche, au programme social-démocrate mais allié au parti communiste.

Benjamin, 35 ans est venu en famille. Il votera pour Kast même s'il ne partage pas les opinions ultraconservatrices et homophobes du candidat d'extrême droite : « Ce qui me convainc, c'est l'aspect économique. Le plus important c'est que le communisme n'arrive pas au pouvoir ici. »

Après le premier tour, pour tenter de séduire les électeurs du centre, José Antonio Kast a retiré de son programme les mesures les plus autoritaires et les plus polémiques (notamment concernant les droits des femmes). Le scrutin s'annonce malgré tout particulièrement serré.

Des milliers de partisans de Gabriel Boric dans un parc de Santiago

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Plusieurs groupes emblématiques chiliens sont montés sur scène pour jouer leur titres phares et appeler à voter pour Gabriel Boric. Pachi, 26 ans, est elle aussi venue soutenir son candidat : « On est très émus mais un peu stressés aussi car pour le moment rien n’est gagné. Mais on est pleins d’émotion et d’espoir, on espère de tout cœur que Gabriel soit élu. »

Son amie Camila est convaincue que, si les jeunes se mobilisent, le candidat de 35 ans pourra l’emporter : « L’idée c’est que tous les jeunes aillent voter dimanche et participent activement. Car au bout du compte, c’est la seule option que nous avons pour entreprendre les changements que nous voulons. »

Quelques heures avant le meeting, les médias chiliens avaient annoncé la mort de Lucia Hiriart, l’épouse du dictateur Augusto Pinochet. Pour Jessica, cette disparition est un signe annonçant la défaite du candidat d’extrême droite José Antonio Kast : « Elle représentait la dictature, l’autoritarisme que réclame aujourd’hui Kast. Lucia était tout ce que représente Kast. Et elle est morte au même moment où va également mourir l’idéal de Kast. »

La semaine dernière, les sondages annonçaient Gabriel Boric en tête du second tour de l’élection dimanche.

