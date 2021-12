États-Unis: les spectacles de Broadway durement touchés par des cas de Covid-19

Les cas de Covid-19 continuent d’augmenter aux États-Unis. À l’approche des fêtes, les autorités appellent les Américains à se faire vacciner et à rester prudents. Cette semaine, de nombreux spectacles ont dû être annulés à Broadway en raison de cas positifs parmi les employés.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Sur les portes du Rodgers Theater ce vendredi soir, des affiches annonçaient l’annulation du spectacle Hamilton. « On a reçu un mail une heure avant le show disant que c’était annulé et en passant devant, on découvre que c’est à cause du Covid. Mais du coup, on va aller voir le fantôme de l’opéra », témoigne une femme.

Si Jamie et ses amis ont réussi à changer leurs plans pour la soirée. Mike et sa famille repartiront sans voir de spectacles. Ils viennent d’Écosse et n’étaient à New York que pour quelques jours. « C’est pas de chance pour nous, ça a changé la veille de notre arrivée. Et quand vous économisez toute l’année pour vous offrir ce voyage et qu’au final vous ne pouvez pas tout faire, c’est frustrant », explique le jeune homme.

Cinq spectacles annulés

Hamilton ne devrait reprendre que mardi, et ce n’est pas une exception. Cette semaine, au moins cinq spectacles ont dû être annulés. Une décision nécessaire selon certains New-Yorkais. « C’est dommage qu’il y ait des annulations, mais je pense qu’ils prennent les meilleures décisions pour que les spectacles puissent continuer », estime un passant. « Il faut croire que c’est comme ça maintenant et qu’il faut s’attendre à ce genre de choses. Ils veulent juste que tout le monde soit en sécurité », poursuit une femme.

À New York, le nombre de cas de Covid a doublé en une semaine. Mais pour le moment la Ligue de Broadway écarte toutes nouvelles fermetures des théâtres.

