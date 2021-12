Présidentielle au Chili: les craintes de la communauté LGBT+ si José Antonio Kast est élu

Ce dimanche 19 décembre, 15 millions d'électeurs chiliens sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. L'ancien leader étudiant de gauche, Gabriel Boric, sera opposé au candidat d'extrême droite, José Antonio Kast, arrivé en tête du premier tour. Une élection qui intervient deux ans après des manifestations historiques contre les inégalités, et en pleine rédaction d'une nouvelle Constitution, qui pourrait remplacer le texte hérité de la dictature du général Pinochet. Les deux hommes sont au coude à coude dans les sondages, mais la candidature de José Antonio Kast suscite la crainte de la communauté LGBT+.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

Cette semaine, l'association LGBT+ Iguales, c'est-à-dire « Tous égaux », a publié une vidéo pour appeler les électeurs à ne pas bouder les bureaux de vote dimanche. On y voit des couples de gays et de lesbiennes, avec leurs enfants, face caméra. « Ce 19 décembre a lieu le second tour de l'élection présidentielle et notre famille t'invite à aller voter », affirme une femme. « Vote pour un meilleur pays », lance un homme. Un petit garçon ajoute : « Vote pour Iki ! »

Este domingo vota con el corazón repleto de alegría y amor 🥰 Recuerda que la mejor manera de llegar a tu mesa de votación es informad@ 👀¡Entre tod@s aseguramos que la democracia crezca fuerte y sana! Mira este video y difúndelo 😉¡Llenemos de amor este proceso eleccionario! 🌈 pic.twitter.com/OkrA7mOw20 — Fundación Iguales (@IgualesChile) December 17, 2021

Ces familles appellent donc à penser à leurs enfants. Et Emilia Schneider, élue en novembre première députée transgenre de l'histoire du Chili, explique pourquoi elle s'inquiète d'une éventuelle arrivée au pouvoir de José Antonio Kast : « Cela signifierait un retour en arrière pour nos droits. Par exemple, il voulait revenir sur la loi d'identité de genre, il est contre le mariage pour tous, contre l'éducation sexuelle, ou encore contre le droit à l'avortement... »

« Obligés d'être ouvertement dans l'opposition »

Une préoccupation partagée par Ramon Gomez, du mouvement d'intégration et de libération homosexuelle (Movilh) : « Face à une candidature comme la sienne, s'il arrive à la présidence, nous ne pourrions pas rester neutres et nous serions obligés d'être ouvertement dans l'opposition. »

Il y a dix jours, une nouvelle est venue égayer la campagne : le Chili a légalisé le mariage pour tous et l'adoption homoparentale. José Antonio Kast assure qu'il ne reviendra pas sur cette loi s'il est élu président dimanche.

Le mois dernier, le pays a élu son parlement, et ni la droite ni la gauche n'ont de majorité claire. Chacun des deux candidats a aussi modéré son discours entre le premier et le second tour de l'élection. À en croire les sondages, le résultat de l'élection ce dimanche risque d'être particulièrement serré.

